桃園大廟防撞桿1支2萬7挨批太貴 路權團體：重點在保護安全

桃園大廟景福宮人本街區改造工程，沿線裝設有57支防撞桿，用以防護行人安全及警示駕駛。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2025/04/15 12:21

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桃園景福宮人本街區防撞桿1支逾2萬 車主撞斷嘆「比修車費還貴」

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園大廟景福宮人本街區改造工程，沿線裝設的57支防撞桿，每支要價2萬6700元引討論，桃園市議員于北辰14日質詢指出，有車主不小心撞到，賠防撞桿的錢比修車還多，桃園市都發局允諾尋找替代方案；「桃園市人本交通推動協會」與「還路於民行人路權促進會」今（15）日聲明，相較「車阻」金額，社會大眾與政策制定者應更聚焦於作為安全防線的實質功能與保護效果。

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協會表示，理解民眾因事故面臨高額賠償的壓力與不安，但安全設施的初衷是為了設下一道守護生命的實體防線，防止車輛誤入人行空間、保障行人安全，此處車阻先前曾被撞斷過，其中還包括酒駕肇事，更突顯安全設施的必要；此外，車阻另一功能是軌跡引導，常設置於建築轉角、停車場、巷道出口等空間，有效幫助駕駛判斷車輛與周遭物體的距離，透過軌跡引導功能可有效限制大車壓線與內切轉彎，降低內輪差造成的壓迫或碰撞風險。

協會指出，在景福宮的案例中，車阻設於人行道範圍，若車輛會撞到，代表已偏離車道、進入行人活動區域，比起車阻金額多寡，更應從源頭檢討駕駛人的駕駛能力與整體交通環境的設計，包括考照制度是否嚴謹？隔熱紙是否影響夜間視線？為何駕駛會誤闖、誤撞？幸運的是此案沒有人受傷，不禁要問若撞上的不是車阻、而是站在轉角的行人後果又會如何？

協會強調，針對車阻造價的討論，他們認為單支2萬6700元是否太貴不是重點，國際常見具備安全能力的Bollards造價也不低，甚至有造價高昂的金屬型牛鈴型「車阻」，若能有效避免重大傷害，這筆支出就值得。

景福宮周邊防撞桿遭撞斷，其中還包括酒駕肇事。（桃園市人本交通推動協會提供）

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