大甲媽遶境後清水高中廁所驚見排泄物 學生氣炸打掃「把媽祖臉丟光」

大甲媽遶境，香客弄髒清水高中廁所，讓學生爆氣在網路開罵。（擷取自網路）

2025/04/15 12:31

〔記者歐素美／台中報導〕清水高中學生在網路爆料，大甲鎮瀾宮媽祖遶境9天8夜，4月12及13日校方開放廁所供民眾使用，結果民眾到處亂丟垃圾，甚至排泄物也弄在地板上，學生痛罵「學校不是休息站」，「沒看過有這麼沒衛生的」，「把媽祖的臉都丟光了」。

清水高中校長蕭建華對此表示，因該校校園一向很乾淨，學生上學發現廁所被弄得一團糟，還要他們打掃，難免有氣，但校方及學生不想與香客為敵，他也相信不會只有清水高中出現這種情形，「民眾也需要被教育，要體諒學生打掃的辛苦」。

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清水高中學生在網路大呼「大甲鎮南（瀾）宮都給我滾出來」！4/12、4/13你們遶境經清水，在清水高中上廁所後，垃圾丟整地，洗手台也是， 甚至有排泄物在地板，我們男廁就三間馬桶，三間地板都是，還要我們幫你們清理，哪來的臉啊，「我們不是休息站好嗎，就算是休息站我也沒看過有這麼沒衛生的，把媽組（祖）的臉都丟光了，真的看不懂欸」。

學生還痛批「遶境根本就是社會亂源，有夠吵就不說了，還鬧成這樣」，強調「我們花錢是去讀書的，不是幫你們這群沒公德心的香客打掃的，衛生觀念真的很堪憂欸，是第一次上廁所？還是沒人教你怎麼上廁所」；打掃時整個味道在樓梯都聞得到，超噁心的！

大甲鎮瀾宮表示，感謝清水高中提供校園空間供香客使用，未來廟方會持續並更努力呼籲香客應該要珍惜所有自發性提供的資源，並且要共同維護的休息及廁所等空間，保持環境衛生，不要亂丟垃圾，剛也去電跟學校討論，在活動過後由校方委外聘請清潔人員打掃，廟方再提供相關資源，避免對學生造成困擾。

大甲媽遶境，香客弄髒清水高中廁所，讓學生爆氣在網路開罵。（擷取自網路）

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