目睹家暴也是家暴！ 新北家防中心推「紫絲帶學堂」入校園

紫絲帶學堂會透過學習單宣導家庭暴力防治，並讓學生知道如何求助、反映心聲。（記者翁聿煌攝）

2025/04/15 12:08

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺指出，家暴案件中，多數人將關注焦點放在身體受暴的被害人身上，然而「目睹家暴兒少」因沒有明顯身體傷痕，經常被忽視，童年目睹暴力又可能因面臨難以表達、不被理解的困境，而不敢或不知如何求助，因此家防中心持續與各國小、國中及高中職合作推動「紫絲帶學堂」，透過學習單推行家庭暴力、性侵害及兒少性剝削防制宣導，即時提供兒童青少年關懷協助。

根據新北社會局統計，2024年受理的家庭暴力通報案件約有2萬9359件，在家庭暴力案件中約有8191位同住兒少，其中6成多同住兒少曾目睹家暴，許芝綺指出，「目睹家暴兒少」是指未滿18歲直接或間接目睹雙親一方對另一方暴力虐待的兒童或少年，常見類型包含親眼看到、間接聽到、事後發現父母一方受暴，或兒少被父母要求選邊站、甚至無辜成為父母爭吵的代罪羔羊。這些兒少雖非直接受虐，也無明顯傷勢，但心理所承受的壓力及內在傷痛本質就是家暴。

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許芝綺說「看不見的傷，影響更深」，目睹兒少的心聲在平時班級環境中不易被察覺，透過紫絲帶學堂學習單的方式，可以讓校方有機會進一步發現學生的異狀，即時提供關懷及引進必要的輔導資源，比如，曾透過紫絲帶學堂發現的個案，國小2年級的學生小柔（化名），在紫絲帶學堂的學習單上畫上父母爭吵的畫面並寫上「我好難過，有誰可以幫幫我」的心聲，另一個案則是小3的小峻（化名）在學習單上寫下希望「有人可以抱抱我」，並呈現縮在家中角落的自己，讓校方可適時提供協助。

許芝綺說，有些人認為大人間的爭吵、肢體衝突並未直接傷害到小孩，而忽略了目睹暴力的創傷所造成的身心影響，後遺症還可能產生莫名的恐懼感、作惡夢、尿床、頭痛、易疲倦或食慾不振等生理反應，甚至生活中出現拒絕上學、上課分心、自我傷害等行為來反映內在的創傷。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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