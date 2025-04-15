粉紅超跑狂吸26萬人 台鐵海線加開班次擴增運能6成6

白沙屯媽祖徒步進香每年吸引大批人潮追隨朝聖。圖為白沙屯媽祖往年出發盛況。（資料照）

2025/04/15 11:46

〔記者蔡昀容／台北報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步前往雲林縣北港朝天宮進香，是全國矚目的宗教盛事，今年報名已超過26萬人，台鐵公司配合加開76列次區間（快）車、111列次加掛車廂、16列次增停白沙屯站，將海線運能提升近6成6。

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯拱天宮媽祖北港徒步進香，今年期程為5月1日至11日，為期10天9夜。民眾報名相當踴躍，廟方一度暫停報名。據廟方4月12日指出，報名總人數已突破26萬，朝27萬邁進。

請繼續往下閱讀...

台鐵公司今天表示，配合白沙屯媽祖進香活動，提升海線運能近6成6，以疏運活動日人潮。5月1日、2日、10日、11日4天加開區間（快）車76列次；5月1日增加1列次普悠瑪自強號、5月1日、10日、11日3天15列次莒光號增停白沙屯站；111列次加掛，將原4車編組改為8車編組。

另外，台鐵提醒，5月1、2、10、11日共4天暫停受理彰化至竹南間海線各站（包含成追線列車之海線區間）兩鐵環保業務，攜車袋折疊式腳踏車除外。

台鐵表示，相關加開及增停列車車次、時刻，即日起可於官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。為便利民眾乘車，建議預先購買回程車票，或多使用電子票證乘車，以節省排隊購票時間。

2025年因應白沙屯媽祖徒步進香人潮，台鐵加開班次、增停白沙屯站並加掛車廂提高運能。（圖由台鐵提供）

2025年因應白沙屯媽祖徒步進香人潮，台鐵加開班次、增停白沙屯站並加掛車廂提高運能。（圖由台鐵提供）

2025年因應白沙屯媽祖徒步進香人潮，台鐵加開班次、增停白沙屯站並加掛車廂提高運能。（圖由台鐵提供）

2025年因應白沙屯媽祖徒步進香人潮，台鐵加開班次、增停白沙屯站並加掛車廂提高運能。（圖由台鐵提供）

2025年因應白沙屯媽祖徒步進香人潮，台鐵加開班次、增停白沙屯站並加掛車廂提高運能。（圖由台鐵提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法