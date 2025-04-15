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    高雄藍田公園開幕數月傳遊具毀損、廁所淹水 公園處長：人太多

    高市議員李雅慧關注特色公園管理維護，要求公園處強化。（翻攝議會官網）

    高市議員李雅慧關注特色公園管理維護，要求公園處強化。（翻攝議會官網）

    2025/04/15 11:53

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員李雅慧今質詢鎖定特色公園，她舉剛開幕不久的藍田公園為例，才幾個月就有遊具毀損、廁所還會淹水；公園處長林燦銘答詢時指出，人真的太多了，同時允諾公園處會持續檢討改善相關機制。

    李雅慧認為，特色公園主要使用族群是孩童，她卻注意到市府舉辦特色公園說明會時，沒有兒童簽到表、也沒讓孩子發言？都是大人在表達意見。

    她進一步提到除應落實兒童表意權，公園管理維護機制也要加強，並舉楠梓區藍田公園為例，開幕才幾個月，就有遊具毀損，甚至公廁還發生淹水情況，初步了解不少公廁汙水雨水都是共管情況，需要檢視，在檢視公園各項管理措施同時，也應妥善規劃監視器。

    林燦銘答詢時直言藍田公園真的人太多，議員提到的遊具毀損是壓水器、統計壞了4次，太多人去壓了，這部分公園處會再設法強化管理維護；公廁淹水也是因為太多人使用，清理時發現不少塑膠袋、衛生棉，造成管線淤塞。

    針對議員建議，林燦銘強調會逐一檢討、調整，包括擬定保全工作準則，設置監視器等。

    公園處長林燦銘說銘藍田公園遊具毀損、廁所淹水，實在是因為太多人使用，會再加強管理。（翻攝議會官網）

    公園處長林燦銘說銘藍田公園遊具毀損、廁所淹水，實在是因為太多人使用，會再加強管理。（翻攝議會官網）

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