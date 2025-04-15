高雄晶英行館加入萬豪「奢華」系列 8月更名「然一酒店」

高雄晶英加入萬豪「奢華」系列酒店，右一為御盟集團創辦人邵永添、左一為萬豪集團代表吳麗雅。（高雄晶英提供）

2025/04/15 11:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕御盟集團今天（15日）宣布，高雄晶英國際行館加入萬豪「奢華」（The Luxury Collection）系列酒店，更名為「然一酒店」，預計今年8月開幕。

高雄晶英國際行館於2017年11月開幕， 由御盟建設與知名的晶華麗晶酒店合作打造，當時定位為高雄最頂級飯店，每晚房價超過1萬元，挑戰高端顧客對高雄飯店價格接受度，但住房率並不高。

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御盟集團與萬豪國際集團（Marriott International）今天宣布，正式簽署品牌授權合約，引進萬豪旗下最頂級的奢華品牌The Luxury Collection，該品牌首次進駐台灣，選址高雄，晶英國際行館將更名為 「然一酒店」（THE AMNIS, a Luxury Collection Hotel, Kaohsiung），預計於今年8月開幕。

萬豪國際集團大中華區首席發展官郁國剛表示，很高興能與御盟集團合作，首次將豪華精選酒店帶入台灣，The Luxury Collection隸屬萬豪國際集團最尊貴的「奢華」系列酒店之一，與艾迪遜酒店（EDITION）、W酒店、麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton）、瑞吉酒店（St. Regis）及JW萬豪酒店（JW Marriott）屬同層級，截至去4年，全球擁有130家頂級酒店，遍布40多個國家與地區。

御盟集團表示，「然一酒店」將成為全台第二家、同時也是南台灣唯一的「奢華系列」酒店，為國際高端旅客與品味人士帶來尊榮住宿體驗。

御盟集團強調，跨足飯店旅宿業後，已獲得47座世界級獎項肯定，累積超過30萬旅客的讚賞，並在8年間奪得台灣都會區五星級酒店客戶滿意度最多次第一。

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