西嶼外垵三仙塔公廁 4月份起全面開放

澎湖西嶼外垵三仙塔公廁，四月份起全面開放。（澎湖縣政府提供）

2025/04/15 11:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕西嶼鄉外垵村素有「小希臘」美稱，周邊景點有外垵餌砲、三仙塔、外垵地下碉堡與廢棄營區，已是外垵知名景點，縣府旅遊處爭取中央補助興建公廁、擴建停車場，但完工後公廁遲未開放，造成民眾及遊客「不方便」，引發旅遊業者強烈不滿，揚言放棄外垵三仙塔景點參觀，澎湖縣政府旅遊處宣布即日起全面開放公廁。

澎湖縣政府旅遊處為提升西嶼外垵三仙塔周邊旅遊休憩品質，澎湖縣政府旅遊處於2022年向交通部觀光署爭取第一期工程經費1000萬元，整修三仙塔周邊廢棄營舍、砲陣地、彈藥庫等設施，並設置石板人行步道串連參觀動線，2023年續爭取第二期工程經費1500萬元，擴大停車場空間、興建公共廁所服務區，及周遭環境綠美化，工程於2024年9月底完工。

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其中公共廁所包含男廁5間、女廁7間、親子廁所1間及無障礙廁所1間，於2024年9月竣工後開放使用，並委託西嶼鄉公所協助清潔管理。冬季因遊客較少，為利於維護管理，冬季男廁、女廁及親子廁所無對外開放，僅開放無障礙廁所，因應觀光季節到來，西嶼外垵三仙塔公廁服務區自4月起全面開放使用，並請大眾愛惜公共設施及共同維護環境整理。

西嶼鄉公所去年中秋節於外垵三仙塔公廁旁空地，舉辦中秋烤肉暨風箏節活動，並訂於今年7月25日於此處辦理西嶼西遊記活動，澎湖縣政府也將配合辦理施放煙火及史努比無人機科技燈光秀，屆時歡迎大家踴躍前往參觀。

外垵三仙塔公廁去年九月完工，委由西嶼鄉公所管理。（澎湖縣政府提供）

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