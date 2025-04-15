為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    西嶼外垵三仙塔公廁 4月份起全面開放

    澎湖西嶼外垵三仙塔公廁，四月份起全面開放。（澎湖縣政府提供）

    澎湖西嶼外垵三仙塔公廁，四月份起全面開放。（澎湖縣政府提供）

    2025/04/15 11:26

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕西嶼鄉外垵村素有「小希臘」美稱，周邊景點有外垵餌砲、三仙塔、外垵地下碉堡與廢棄營區，已是外垵知名景點，縣府旅遊處爭取中央補助興建公廁、擴建停車場，但完工後公廁遲未開放，造成民眾及遊客「不方便」，引發旅遊業者強烈不滿，揚言放棄外垵三仙塔景點參觀，澎湖縣政府旅遊處宣布即日起全面開放公廁。

    澎湖縣政府旅遊處為提升西嶼外垵三仙塔周邊旅遊休憩品質，澎湖縣政府旅遊處於2022年向交通部觀光署爭取第一期工程經費1000萬元，整修三仙塔周邊廢棄營舍、砲陣地、彈藥庫等設施，並設置石板人行步道串連參觀動線，2023年續爭取第二期工程經費1500萬元，擴大停車場空間、興建公共廁所服務區，及周遭環境綠美化，工程於2024年9月底完工。

    其中公共廁所包含男廁5間、女廁7間、親子廁所1間及無障礙廁所1間，於2024年9月竣工後開放使用，並委託西嶼鄉公所協助清潔管理。冬季因遊客較少，為利於維護管理，冬季男廁、女廁及親子廁所無對外開放，僅開放無障礙廁所，因應觀光季節到來，西嶼外垵三仙塔公廁服務區自4月起全面開放使用，並請大眾愛惜公共設施及共同維護環境整理。

    西嶼鄉公所去年中秋節於外垵三仙塔公廁旁空地，舉辦中秋烤肉暨風箏節活動，並訂於今年7月25日於此處辦理西嶼西遊記活動，澎湖縣政府也將配合辦理施放煙火及史努比無人機科技燈光秀，屆時歡迎大家踴躍前往參觀。

    外垵三仙塔公廁去年九月完工，委由西嶼鄉公所管理。（澎湖縣政府提供）

    外垵三仙塔公廁去年九月完工，委由西嶼鄉公所管理。（澎湖縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播