台南兩大百貨衝母親節檔優惠回饋 南紡要拚上8億8千萬

南紡購物中心從四月十七日至五月十一日推出母親節預購與正檔優惠回饋活動，有購滿六千元送九百元（最高送一五％）的超值回饋。（記者王俊忠攝）

2025/04/15 11:39

〔記者王俊忠／台南報導〕南紡購物中心從4月17日起啟動寵愛媽咪不設限的母親節檔期，結合A1、A2兩館4百多個國際知名品牌，祭出超值商品優惠，更規劃購滿6000元送900元（回饋15%）的優惠，及全館滿千送百無上限、集心送、4大銀行加碼等回饋方案；台南遠東百貨也從4月18日至5月13日推出母親節檔，要讓偉大母親充分享受購物樂趣。

南紡購物中心總經理莊景堯表示，今年南紡購物迎來成立後第11個母親節，11年來陪伴無數母親度過這感恩時刻，今年持續推出台南市百貨業界最高的15%回饋，加上心心集樂趣、高單加碼等豐富活動，要給媽媽們最棒的消費體驗。去年南紡母親節優惠檔期業績有8億5千萬元，今年設定8億8千萬元為目標，也寄望全年度業績持續成長。

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南紡母親節檔期從4月17日至23日進行預購，正檔期從4月24日至5月11日。預購及正檔期於兩館指定店櫃（含化妝品）購滿5000元送500元電子抵用券（可累贈）、於A1館大家電指定店櫃購滿10000元送1000元電抵券（可累贈）。預購及正檔首7日持會員紡卡在兩館會員集點店櫃購滿3000元送100元電抵券（不累贈）、於兩館指定業種品牌購滿6000元送100元電抵券（可累贈），同時持南紡聯名卡於兩館指定店櫃刷滿5000元就送200元提貨單（不累贈）。

豐富加碼回饋活動同步登場；南紡兩館從即日起至5月11日舉行全館心心集樂趣，購物滿額送1顆心及加倍送，集滿指定心心可兌換商品抵用券、會員點數，還可兌換酒店住宿券、汽車美容體驗券、露營椅及以優惠價加購限量商品。

台南大遠百也火力全開搶攻母親節消費商機，化妝品保養搭配超值特惠，當日百貨服飾累計購滿5000元送500元，化妝品高消費加碼有禮，當日累計每滿100000元加送1000元，保健器材單筆5000元送500元，大家電單筆滿10000元送1000元。

大遠百還獨家加碼，百貨服飾當日累計消費滿5000元加送100元星巴克美食券；主題餐廳當日單筆消費滿1500元送200元抵用券。卡友本人持HAPPY GO卡、身分證，可享有點數換贈紅利券，卡友也有獨享的消費刷卡滿額送回饋金好禮。

南紡購物中心從四月十七日至五月十一日推出母親節預購與正檔優惠回饋活動，推薦優惠購商品。（記者王俊忠攝）

台南遠東百貨從四月十八日至五月十三日推出母親節檔期優惠購物活動。（圖由台南大遠百提供）

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