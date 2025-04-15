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    「紅色法拉利」赤翡翠飛入家中死亡 專家：可能早撞傷但難發現

    再見到赤翡翠時已經死亡，一旁活魚也沒吃多少，民眾急救無效。（民眾提供）

    再見到赤翡翠時已經死亡，一旁活魚也沒吃多少，民眾急救無效。（民眾提供）

    2025/04/15 11:24

    〔記者劉人瑋／台東報導〕赤翡翠模樣十分可愛，且因飛行速度快、全身赤紅而被稱為「紅色法拉利」，是台灣少有的過境鳥，日前台東一民眾家中突飛來一隻赤翡翠，且不亂飛、靜待家中，民眾只好將牠放籠中並開門供其隨時飛走，正因高興這麼可愛的鳥飛到自家，隔了一晚才發現牠已死亡、感到十分惋惜。專家表示，可能牠早就撞傷難治，一般難以發現。

    民眾為了這隻「法拉利」，擔心牠在一樓可能會因貓而傷亡，將牠抓起後放進籠內再帶往二樓，還開門供其隨時飛走，想不到牠卻動也不動似乎沒有離去意思，因此民眾只好半夜跑到溪邊撈了一盆的大肚魚放在籠內供其食用。民眾說，這麼可愛的鳥，當然要給牠吃「現撈魚」，希望牠能吃飽、想走就走。

    民眾將紅翡翠照片貼在臉書上，引來許多好友羡慕他「有這麼可愛的鳥來家中作客」、「這代表先前賣掉重機，老天在暗示你要買輛法拉利」。但想不到才隔了一晚就發現牠躺在籠內，民眾還急得幫牠CPR但依然回天乏術。

    台灣野灣野生動物保育協會照養課課長廖朝盛說，這種過境鳥可能在入屋時就已經撞傷，一般來說，撞傷難從外觀發現，因此只要有目擊到牠撞擊就最好交由相關單位或動物醫院處理。

    再見到赤翡翠時已經死亡，一旁活魚也沒吃多少，民眾急救無效。（民眾提供）

    再見到赤翡翠時已經死亡，一旁活魚也沒吃多少，民眾急救無效。（民眾提供）

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