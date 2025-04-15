為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「澎湖優鮮」結合鐵人三項賽設攤 41國好手嘗美食

    阿利師現場烹飪龍膽石斑，行銷澎湖優鮮。（記者劉禹慶攝）

    阿利師現場烹飪龍膽石斑，行銷澎湖優鮮。（記者劉禹慶攝）

    2025/04/15 11:17

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府積極推動「澎湖優鮮」品牌，行銷全台各地，並放眼國際市場。13日甫結束澎湖國際鐵人三項賽，來自世界41個國家、917名國內外好手齊聚一堂，成為行銷最好時機，澎湖縣政府農漁局特委由澎湖農漁產業合作社，以「澎湖優鮮」為主題，在終點站設立攤位，犒賞選手完賽的辛勞，建立新的合作行銷模式。

    此次由澎湖農漁產業合作社承辦，期許透過運動賽事，結合地方農漁特產名店參與，並配合農漁局推廣「澎湖優鮮」認證，邀請業主及阿利師等現場烹飪熱食料理，讓國內外選手除競賽體驗島嶼風光，亦分享道地澎湖風味美食，感受地方民眾熱情歡迎美意，同時行銷澎湖觀光產業。

    澎湖優鮮是由澎湖縣政府所申請註冊之產地證明標章，產品上貼有此標章貼紙之商品，皆為每年經由澎湖縣政府農漁局派員到養殖場進行抽樣64種動物用藥及重金屬檢驗，符合相關法規後才能夠上市販售。正德航運蔡邦權和議員蘇陳綉色都到場品嚐，對於口感及風味都讚不絕口。

    現場展示整尾龍膽石斑20kg和土魠魚21kg鮮魚，並烹飪料理為龍膽石斑粥和土魠魚羹。包括：龍膽石斑粥、鮮蚵麵線、丁香瘦肉粥、香菇XO拌飯、山豬肉香腸、花枝丸、真珠丸、鮮炸丁香、海菜煎蛋、海菜魚丸湯、銷魂QQ蛋、銷魂釀豆干、彈牙海帶結、黑妞黑糖糕、澎湖風茹茶、澎湖仙人掌果汁、澎湖ㄧ條根茶、嘟嘟農特水果、雪山晶讚啤酒等，現場還有興盛餅舖贊助海燕窩飲品，並致送自製鹹餅等。

    澎湖白金土魠魚，也是攤位美味佳餚。（記者劉禹慶攝）

    澎湖白金土魠魚，也是攤位美味佳餚。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播