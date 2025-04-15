「澎湖優鮮」結合鐵人三項賽設攤 41國好手嘗美食

阿利師現場烹飪龍膽石斑，行銷澎湖優鮮。（記者劉禹慶攝）

2025/04/15 11:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府積極推動「澎湖優鮮」品牌，行銷全台各地，並放眼國際市場。13日甫結束澎湖國際鐵人三項賽，來自世界41個國家、917名國內外好手齊聚一堂，成為行銷最好時機，澎湖縣政府農漁局特委由澎湖農漁產業合作社，以「澎湖優鮮」為主題，在終點站設立攤位，犒賞選手完賽的辛勞，建立新的合作行銷模式。

此次由澎湖農漁產業合作社承辦，期許透過運動賽事，結合地方農漁特產名店參與，並配合農漁局推廣「澎湖優鮮」認證，邀請業主及阿利師等現場烹飪熱食料理，讓國內外選手除競賽體驗島嶼風光，亦分享道地澎湖風味美食，感受地方民眾熱情歡迎美意，同時行銷澎湖觀光產業。

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澎湖優鮮是由澎湖縣政府所申請註冊之產地證明標章，產品上貼有此標章貼紙之商品，皆為每年經由澎湖縣政府農漁局派員到養殖場進行抽樣64種動物用藥及重金屬檢驗，符合相關法規後才能夠上市販售。正德航運蔡邦權和議員蘇陳綉色都到場品嚐，對於口感及風味都讚不絕口。

現場展示整尾龍膽石斑20kg和土魠魚21kg鮮魚，並烹飪料理為龍膽石斑粥和土魠魚羹。包括：龍膽石斑粥、鮮蚵麵線、丁香瘦肉粥、香菇XO拌飯、山豬肉香腸、花枝丸、真珠丸、鮮炸丁香、海菜煎蛋、海菜魚丸湯、銷魂QQ蛋、銷魂釀豆干、彈牙海帶結、黑妞黑糖糕、澎湖風茹茶、澎湖仙人掌果汁、澎湖ㄧ條根茶、嘟嘟農特水果、雪山晶讚啤酒等，現場還有興盛餅舖贊助海燕窩飲品，並致送自製鹹餅等。

澎湖白金土魠魚，也是攤位美味佳餚。（記者劉禹慶攝）

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