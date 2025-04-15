台東森林公園門票擬從30漲到80元 議員憂衝擊地震後觀光復甦

台東森林公園門票將從30元漲到80元，但縣議會認為此時非調漲時機。（記者黃明堂攝）

2025/04/15 11:31

〔記者黃明堂／台東報導〕台東森林公園占地近300公頃，縣府在管理維護成本壓力下，擬將現行入園30元門票大漲到80元，縣議會今天審查時，多位議員認為會衝擊去年0403花蓮強震後的觀光復甦，可能形成票價調漲、入園人數減少，整體營收未增，卻打擊了整體觀光業。

台東森林公園原是木麻黃防風林，數十年來逐步改造林相、開闢步道、自行車道，還劃入卑南溪國家濕地，擴充遊憩功能。縣府制訂森林公園自治條例，於2017年開始採用使用者付費，台東人享免費之外，入園門票全票30元，實施迄今，縣府向議會提案廢止自治條例，重訂森林公園管理辦法，並訂全票80元，送議會審查。

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縣議員簡維國質疑調漲合理性及可能造成反效果。他說，30元調高到80元，漲幅超過2.6倍，以遊客心理來說，花30元進去逛一兩小時，還掏得出錢，但變成80元就得好好考慮了；台東去年受花蓮強震影響，觀光業重創，至今仍未全然恢復，需要更多遊客量來創造整體觀光產業的營收，森林公園在此時漲調，根本是打擊觀光業，且門票調高看似可增加公園營收，但勢必削減遊客數，整體營收未能能增加。

縣議員黃治維則說，森林公園面積雖大，但300公頃都是花花草草、雜草雜木，台東人走走可以，但以遊客眼光來看，設施其實不足，缺乏吸引人的亮點，不易回流。

縣議員董昌華則說，原本是自治條例，縣府卻提案廢止，自降位階改提管理辦法，令人不解，也十分不妥。

縣府農業處長許家豪及林務科長李志鵬說，森林公園面積大，管理人力成本相當高，自2017年收費30元迄今，物價指數不斷上漲，基於成本考量，才研議調漲門票，參考國內其它遊樂區的收費，80元其實相當合理，且縣府的觀光目標是希望1萬人每人來台東100次，而非100萬人每人來1次，所以調高價格。門票調高對在地人沒影響，至於遊客則可下載台東TTPUSH的APP，以電子票證入園可享優惠，所以也是有兼顧對遊客的影響。

縣議員綜合考量，認為此時尚非調漲時機，廢條例改訂辦法也有疑義，決定暫緩審查。

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