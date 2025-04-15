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    只看到花苞！彰市福田桐花祭恐變「5月雪」

    彰化市福田賞桐生態園區桐花祭已盛大展開，不過前往賞花的遊客「只看到花苞」。 （圖由米諾斯提供）

    彰化市福田賞桐生態園區桐花祭已盛大展開，不過前往賞花的遊客「只看到花苞」。 （圖由米諾斯提供）

    2025/04/15 11:04

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市福田賞桐生態園區桐花祭已盛大展開，不過至今八卦山不見「爆雪」，讓前往賞花的遊客「只看到花苞」。福田社區發展協會理事長張慶富對此指出，今年油桐花因氣溫偏低恐延至5月才會大爆發，因此研議將桐花祭時間拉長至5月，讓遊客能欣賞到浪漫的桐花落雪。

    去年4月10日八卦山的油桐花就已大爆發，包括彰化市東外環道、福田賞桐生態園區，整座山頭都是雪白一片，有如下雪一般，異常浪漫；今年至今八卦山區大部分卻都還是綠油油的，只有東外環道零星開花，連日來前往福田社區賞花的遊客直呼「只看到花苞」，去年4月雪美景，恐怕到今年將變成「5月雪」。

    攝影師米諾斯指出，今年與去年會呈現如此巨大差異的因素，主要是因為今年有好幾波鋒面，氣候溫差過大，還有下雨影響；目前僅東外環道有開出許多油桐花，預估本週日可花開約5成，不過福田社區油桐花預估要4月底至5月初才會開5成，想來賞花的遊客，恐怕要到5月初至中旬才會看到油桐花開滿枝頭，滿地白雪美景；由於花壇金針花預估5月大爆發，因此今年極可能會出現福田社區油桐花與花壇金針花同時大爆發，相當罕見。

    彰化市福田社區發展協會理事長張慶富表示，今年因氣候溫差太大，且低溫時間較長，導致油桐花開花時間延後，預估4月下旬到月底才會開花較為明顯，5月初大開；由於4月間「桐遊福田庄」活動每星期六、日皆有接駁專車，目前花又開太少之下，為讓遊客欣賞到桐花爆開的浪漫美景，他們將視這幾天花況，研擬是否將活動延長至5月。

    彰化市福田賞桐生態園區桐花花開數量相當零星，大部分只有花苞。 （圖由米諾斯提供）

    彰化市福田賞桐生態園區桐花花開數量相當零星，大部分只有花苞。 （圖由米諾斯提供）

    彰化市東外環道油桐花已有部分開花。 （圖由米諾斯提供）

    彰化市東外環道油桐花已有部分開花。 （圖由米諾斯提供）

    彰化市東外環道油桐花已有部分開花，預估本周日可望開至5成。 （圖由米諾斯提供）

    彰化市東外環道油桐花已有部分開花，預估本周日可望開至5成。 （圖由米諾斯提供）

    彰化市福田社區賞桐步道去年早已鋪滿落花，今年卻不見滿地落花。 （圖由米諾斯提供）

    彰化市福田社區賞桐步道去年早已鋪滿落花，今年卻不見滿地落花。 （圖由米諾斯提供）

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