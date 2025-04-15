玉山銀行簡訊要求驗證身分？ 事實查核中心：詐騙訊息

有民眾收到玉山銀行的手機簡訊，內容要求用戶須在72小時內點擊連結驗證身分，台灣事實查核中心指出此為詐騙訊息。（圖擷取自台灣事實查核中心）

2025/04/15 12:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日前有民眾收到玉山銀行的手機簡訊，內容要求用戶須在72小時內點擊連結驗證身分。台灣事實查核中心於14日指出，此為詐騙訊息，提醒民眾可由簡訊網址「esun.to」而不是「esunbank.com.tw」來判斷訊息是否為官方網址，同時也查明玉山銀行並不會以簡訊點擊連結的方式驗證用戶身分。

台灣事實查核中心於14日表示，近期有民眾收到宣稱來自玉山銀行的簡訊通知，內容提到用戶須按照指示在72小時內點擊連結，進一步確認帳戶資料進行進行身分驗證，經查核中心查詢玉山銀行官網公告、防詐騙專區，發現簡訊網址格式為「esun.to」而非玉山銀行官方網址「esunbank.com.tw」，詢問玉山銀行客服後，也指出玉山銀行並未透過簡訊要求用戶點擊連結完成身分驗證。

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台灣事實查核中心採訪資安專家劉彥伯，他表示詐騙集團偏好偽冒官方公告來騙取民眾個資，包含使用「esun.to」短網址造成混淆、仿造玉山銀行的登入畫面以及頁面的連結、刻意連結銀行的安全警告頁來增添真實感等，劉彥伯補充，這些連結點擊進入後的網頁，不管是填寫什麼資料，都可以成功進入下一個頁面。

165反詐騙諮詢專線提醒民眾，這類型簡訊通常具備典型的詐騙特徵，包含「72小時內」、「帳戶資料需驗證」、「確保帳戶正常使用」等字句，試圖讓用戶緊張以快速完成相關程序，遺漏查證的步驟，而銀行通常不會透過簡訊要求用戶點擊連結登入或驗證，民眾若遇到類似情形可以撥打官方電話確認訊息真實性。

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