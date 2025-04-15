為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    華信航空新開「高雄-馬祖南竿」航線 今起開放訂位

    華信航空2025年6月6日起新開「高雄-馬祖南竿」定期航線，即日起對外開放訂位。（華信航空提供）

    華信航空2025年6月6日起新開「高雄-馬祖南竿」定期航線，即日起對外開放訂位。（華信航空提供）

    2025/04/15 10:46

    〔記者蔡昀容／台北報導〕華信航空繼2023年開航「台北-馬祖南竿」航線、天天有班次由台北往返馬祖之後，再度增開馬祖新航線。華信航空規劃自2025年6月6日起新開「高雄-馬祖南竿」定期航線，今（15）日宣布即日起對外開放訂位。

    自6月6日起，華信航空每周五由高雄往返馬祖南竿一航班，班機時間以方便旅客搭乘為考量，AE7925班次11時15分由高雄小港機場起飛、12時55分抵達馬祖南竿機場；回程AE7926班次於下午1時40分由南竿起飛、下午3時20分抵達高雄。

    馬祖以獨特的自然生態景觀、民俗古厝聚落及戰地文化風情，成為國內離島熱門旅遊景點。華信航空表示，現在正是馬祖最佳觀光旅遊的季節，也是觀賞馬祖藍眼淚的好時機，旅客可搭乘華信航空班機從台北、高雄直飛馬祖，探索馬祖獨特迷人的風采。

    華信航空高雄-南竿是南台灣唯一直飛馬祖的航線，服務軍民返鄉及兩地民眾觀光旅遊的搭機需求。民眾可利用華信航空客服專線412-8008（手機+02）、官網www.mandarin-airlines.com、手機APP、超商ibon或Famiport訂位購票。

    馬祖以獨特的自然生態景觀、民俗古厝聚落及戰地文化風情，成為國內離島旅遊景點。（華信航空提供）

    馬祖以獨特的自然生態景觀、民俗古厝聚落及戰地文化風情，成為國內離島旅遊景點。（華信航空提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播