華信航空新開「高雄-馬祖南竿」航線 今起開放訂位

華信航空2025年6月6日起新開「高雄-馬祖南竿」定期航線，即日起對外開放訂位。（華信航空提供）

2025/04/15 10:46

〔記者蔡昀容／台北報導〕華信航空繼2023年開航「台北-馬祖南竿」航線、天天有班次由台北往返馬祖之後，再度增開馬祖新航線。華信航空規劃自2025年6月6日起新開「高雄-馬祖南竿」定期航線，今（15）日宣布即日起對外開放訂位。

自6月6日起，華信航空每周五由高雄往返馬祖南竿一航班，班機時間以方便旅客搭乘為考量，AE7925班次11時15分由高雄小港機場起飛、12時55分抵達馬祖南竿機場；回程AE7926班次於下午1時40分由南竿起飛、下午3時20分抵達高雄。

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馬祖以獨特的自然生態景觀、民俗古厝聚落及戰地文化風情，成為國內離島熱門旅遊景點。華信航空表示，現在正是馬祖最佳觀光旅遊的季節，也是觀賞馬祖藍眼淚的好時機，旅客可搭乘華信航空班機從台北、高雄直飛馬祖，探索馬祖獨特迷人的風采。

華信航空高雄-南竿是南台灣唯一直飛馬祖的航線，服務軍民返鄉及兩地民眾觀光旅遊的搭機需求。民眾可利用華信航空客服專線412-8008（手機+02）、官網www.mandarin-airlines.com、手機APP、超商ibon或Famiport訂位購票。

馬祖以獨特的自然生態景觀、民俗古厝聚落及戰地文化風情，成為國內離島旅遊景點。（華信航空提供）

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