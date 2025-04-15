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    境外空汙PM10來襲！ 鄭明典：別在室外晾衣服

    鄭明典指出，最近這一波境外移入空氣汙染，主要汙染物是PM10。（資料照）

    鄭明典指出，最近這一波境外移入空氣汙染，主要汙染物是PM10。（資料照）

    2025/04/15 11:01

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕環境部空氣品質監測網提醒，今日由於境外移入空氣汙染，各地空氣品質亮起「橘燈」，金門縣更是亮起「紅燈」。前氣象局長鄭明典在臉書發文提到，近期這波空氣汙染的主要汙染物是PM10，呼籲民眾應盡量避免在室外晾衣服。

    鄭明典指出，最近這一波境外移入空氣汙染，主要汙染物是PM10，而不是PM2.5，這是沙塵暴影響的特徵，PM10的空氣汙染，落塵量相對高，盡量避免室外曬衣物。鄭明典提到，因為相關的天氣系統移動相對緩慢，這個空氣汙染事件還會持續幾天。

    環境部空氣品質監測網提醒，金門地區為「紅色警示」，所有族群應減少在戶外活動；西半部、宜蘭地區、馬祖、馬公地區為「橘色提醒」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

    氣象署指出，今日東北季風稍增強，環境風場為東北風至偏東風，東北風挾帶境外汙染物影響台灣，清晨西半部風速弱，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

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