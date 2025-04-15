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    全國科技教育創意實作競賽 苗栗奪5面獎牌、總成績全國第3

    教育部國民及學前教育署舉辦的113學年度科技教育創意實作競賽，苗栗縣代表隊獲1金、1銀、2銅及1佳作，總計5面獎牌。（圖由縣府提供）

    教育部國民及學前教育署舉辦的113學年度科技教育創意實作競賽，苗栗縣代表隊獲1金、1銀、2銅及1佳作，總計5面獎牌。（圖由縣府提供）

    2025/04/15 10:16

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕教育部國民及學前教育署舉辦的113學年度科技教育創意實作競賽，計有全國129支隊伍參加，苗栗縣代表隊獲1金、1銀、2銅及1佳作，總計5面獎牌，總成績全國第3，更是6都之外表現最亮眼的縣市。

    縣府教育處表示，今年度新增「資訊科技組示範賽」，為未來競賽轉型預作準備，採現場電腦程式撰寫方式進行，分為個人賽與團體賽。頭份國中5名師生代表參賽，憑藉紮實的數學運算能力、程式設計邏輯、創意發想與團隊合作精神，勇奪金牌，展現新課綱強調「互助共好」的核心精神。

    「資訊科技組」競賽中，國小組由竹南鎮海口國小參賽，作品主題為《AI領「鮮」：智慧冰箱進入新「食」代》，透過AI技術打造智慧生活，榮獲銀牌。國中組部分，大倫國中與新港國中小攜手合作，開發AI智慧衣櫃，提出《「衣」不厭舊，智慧生活「櫃」在一起》作品，獲得銅牌。

    「科技任務組」競賽中，卓蘭鎮雙連國小以多年參賽經驗累積實力，以《衣舉兩得》作品奪得銅牌；而連續多年晉級全國決賽的頭份國中，則以結合課程所學機電整合知識的作品《滑坡運橘記》，設計出能於坡道安全運送橘子的載具，展現以科技解決生活問題的實作能力，獲得佳作。

    縣長鍾東錦表示，縣府高度重視科技教育的推展，已在縣內北、中、南3區成立自造教育及科技中心，打造專業特色教室，引進先進教學與科技設備，積極辦理學生體驗課程、教師研習與課程研發，致力於落實科技教育向下扎根。此次5所學校在全國眾多優秀師生中脫穎而出，實屬不易，也展現苗栗科技教育實力逐年精進，未來縣府將持續推動科技教育發展，實現「科技大縣」的願景，為孩子打造更具競爭力的未來。

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