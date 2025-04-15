苗栗最年長人瑞、立委陳超明母陳林白菜辭世 享嵩壽110歲

立委陳超明於去年11月間公忙返家，侍奉母親陳林白菜吃爆米花。（取自陳超明臉書）

2025/04/15 09:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣立委陳超明母親陳林白菜，是全縣最年長的人瑞，於今（15）日凌晨在醫院過世，享嵩壽110歲。人在中國四川的苗栗縣長鍾東錦也漏夜發布哀悼文，表示陳林白菜太夫人之辭世，非僅陳委員家門之至痛，亦為地方之共同哀思。

親友表示，陳林白菜老夫人除行動不便之外，身體狀況一直很好，上週六（12）日因血壓過低送醫住院，於今天凌晨0點5分在病榻安祥辭世，家屬百般不捨，目前暫厝頭份市立殯儀館，出殯時程有待家屬商議。

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陳林白菜1916年出生，是全縣百餘位人瑞中年齡最長，因四肢自然老化和退化長期坐輪椅，每逢重陽敬老，縣府及竹南鎮公所與地方民意代表都會前往探訪，她總是精神爽朗地接待並都能清楚喊出身邊政治人物的姓名。年歲近百時的陳林白菜也經常出席陳超明競選活動，替兒子拉票，傳為地方佳話。

陳超明對於母親孝順有加，去年11月間曾在臉書發布他公忙返家、侍奉母親的貼文，並說「看著媽媽開心的吃著爆米花，並與我開個小玩笑，問政的緊湊與劍拔弩張瞬間消除。」

鍾東錦知悉陳林白菜過世後發布哀悼文，指出陳林白菜太夫人一生勤樸謙和、敦親睦族，為地方人瑞，亦為苗栗母儀楷模。其操守與氣度，為子孫所敬仰；其慈愛與德澤，為鄰里所傳頌。尤以教子有成，涵養忠孝家風。超明委員賢能盡職，政績卓著，足見太夫人教誨深遠、慈訓有加。

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