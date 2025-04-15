夜間施工噪音擾人！高雄這工地被罰37件共17.4萬元最吵

前金區一處大樓工地夜間最吵，被罰37件共17.4萬元。（記者陳文嬋攝）

2025/04/15 08:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕營建工地夜間施工噪音擾人，高雄市去年迄今裁罰214件共116.1萬元，行政區以三民區54件被罰27萬元最多，市府前金區地上權由某人壽開發興建大樓工地被罰37件共17.4萬元最吵。

環保局加強稽查工地夜間施工產生噪音，去年以來裁處214件，開罰116.1萬元，行政區以三民區54件裁罰27萬元最多，其次為前金區50件裁罰33萬元、左營區26件裁罰10.2萬元。

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尤其市府位於前金區民生二路地上權由某人壽開發興建大樓工地，夜間以大型機具施工製造噪音擾人，環保局裁罰37件共17.4萬元最多；楠梓一家科技大廠工地則凌晨出動水泥車等，進行連續壁灌漿作業，環保局揪出今年二度違規開罰1萬2千元。

環保局表示，各類營建工程夜間不得施工，包括民眾住家整修工程等同樣受到限制，唯獨市區主要道路刨除鋪設瀝青可以申請夜間施工，由工務局核准夜間施工。

環保局說，工地晚間10時至翌日上午8時，以及例假日中午12至14時，不得使用動力機械從事妨害安寧行為，違者依噪音管制法規定裁罰3千至3萬元，並要求立即改善，違者按次處罰。

環保局強調，市府接獲民眾檢舉，會立即派員前往工地稽查，就算工地已經停止施工，只要民眾拍下工地半夜使用動力機械施工畫面，會依違反噪音管制法開罰。

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