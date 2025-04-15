災後復建遇少子女化 楠西震出國中小合併議題

0121地震後，楠西國中校舍災損劇烈，必須重建。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/15 00:25

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年的「0121地震」，台南楠西災情慘烈，57年歷史的國中，因結構遭受破壞，教室變危樓，重建的經費需要2.3億元，面對少子女化的隱憂，是否超前部署，藉此直接與國小合併，將校舍進行整體規劃，備受關注。

目前楠西國中105名學子暫時移至楠西國小上課，受教權益不變，形同另類的兩校合一，地震讓少子女化的整併議題，提前被搬至檯面，引發討論。

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行政院勘災時，根據結構工程技師的專業提到，楠西鬧區距離疑似造成0121地震的口宵里斷層很接近，依照設置在國小的測站顯示，最大加速度東西向超過861gal，垂直向也逾380gal，都遠大於「0206地震」與「0403地震」，建物才會災損得如此嚴重。

除了近一甲子的楠西國中必須重建之外，完工迄今已25年的楠西國小，包含教學大樓與活動中心等也需要修復，經費逾4100萬元。

校舍的復建經費，行政院相關部會允諾全力支持，正加速推動，地方卻出現楠西國中小合併的建議，規劃全新的教學大樓時，提前因應少子化的趨勢，降低未來可能減班的衝擊。

南市教育局長鄭新輝則表示，解決國中生上課「寄人籬下」的窘境為第一要務，目前傾向先執行災後重建，尤其楠西都已經遭到地震戕害，家園全力修復中，若再談及學校整併，鄉親恐會有強烈的「被剝奪感」。

鄭新輝說，推動國中小必須地方先有共識，舉辦公聽會，整合民意後，再展開相關的程序與作業，要做出決策「沒那麼快」，楠西正值震後復建，房舍修繕還沒完成，且有些受災戶仍在安置中，討論併校，時機不宜。

鄭新輝指出，楠西國小沒有腹地，難以新增校舍，若併在楠西國中，重建的量體要擴充，得再耗時更改規劃，工程經費也勢必攀升，地方配合款的負擔恐加劇，變數會較多。

鄭新輝強調，未來無論如何整併，空出來的校舍都不至於閒置、荒廢，台南已進入超高齡社會，尤其山區老年人口比例更多，都可做為因應長照需求的樂齡學苑、養護中心、銀髮俱樂部，或者從事健康促進活動等場域，將全力活化、利用。

目前楠西國小包含幼兒園，學子204人，加上教職員，243名師生，全校共有11個班，一年級1個班之外，二至六年級都各2個班；推估5年後，一個年級都僅1個班。

楠西國中則有學子加上教職員共130人，目前全校6個班，每個年級各2個班，依照當地少子化的趨勢，6年後也將變成一個年級各1個班。

根據初步規劃，楠西國中重建期程大約3年，等於完工不久後，就得面臨學生縮減的衝擊，現在可以著手進行與楠西國小合併的超前部署，讓未來的校舍空間更符合實際需求。

鄰近的嘉義大埔，當地的國中小學已合而為一，楠西也僅各1所國中與國小，整併相對單純，可比照安南區的九份子國中小與善化區的蓮潭國中小，展開規劃。

但地方也有反對的聲音，認為九份子國中小與蓮潭國中小都是人口增加而新建校舍，楠西國中小則針對減班趨勢才合併，背景因素、考量面向都不同，必須從長計議。

楠西國中校長鄭俊杰提到，在少子女化的趨勢下，合併的議題勢必會被不斷提及，未來走向一切尊重上級單位的決策，但無論如何，都希望學生能夠獲得最好的教育環境。

推廣蒙特梭利理念的崑山科大幼保系副教授謝富雀提出了不同的思考方向，楠西國中小可以整併，但建議改變原有的教育體制，偏區適合進行混齡教學，讓孩子有更好的發展。

0121地震後，楠西國中校舍災損劇烈，必須重建。（記者吳俊鋒攝）

0121地震後，楠西國中校舍災損劇烈，必須重建。（記者吳俊鋒攝）

楠西國小在0121地震後，也有受到災損。（記者吳俊鋒攝）

楠西國小在0121地震後，也有受到災損。（記者吳俊鋒攝）

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