高雄在養犬貓31.7萬隻 寵物經濟達93億元

高雄在養寵物犬貓31.7萬隻，寵物經濟達93億元。（記者陳文嬋攝）

2025/04/15 00:49

〔記者陳文嬋／專題報導〕社會型態改變，高雄寵物達到31.7萬隻犬貓，爬蟲類也暴增占總量近1成，年經濟產值達93億元，以飲食達36億元最高，其次為醫療14億元，連保健食品也大增達7億元。不只吃飽、吃好更要吃出健康；民眾視寵物為家人，願意付出財力可觀。

高雄寵物登記在養數量31.7萬隻犬貓，光去年新登記數量近2.7萬隻犬貓，寵物業450家，動物醫院250家；動保處攜手百貨量販店等舉辦150場認養會，已為500隻流浪犬貓找到新家。

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高雄寵物年經濟產值達93億元，以飲食占4成1、36億元最高，其次為醫療或健康檢查占1成6、約14億元，寵物美容占9%、8億元排名第三；尤其寵物健康意識漸盛，寵物保健食品需求增至8%、7億元排名第四。

其餘寵物用品占7%、7億元、寵物公益和寵物餐廳各占6%、5億元、寵物保險占4%、4億元、寄養寵物占3%、3億元；此外，購買寵物金額3.4億元，連寵物殯葬也有8千萬元，堪稱寵物經濟雄厚！

值得一提的是，近年來爬蟲類飼養量暴增，中華民國寵物商業同業公會全國聯合會理事長蘇方城表示，包括陸龜、守宮、變色龍等，還有特殊動物如狐獴，很多人飼養後價格下跌，從15萬變成3至4萬元；目前很貴小眾寵物是水豚，價值18至20萬元。

動保處表示，民眾大多綜合飼養，爬蟲類飼養量近年暴增，占整體寵物量近1成；王姓民眾認為寵物就像家人陪伴生活，願意投入更多金錢與時間，照顧寵物一起過好日子。

至於寵物常見醫療，高雄市獸醫師公會理事長馮宗宏指出，一般動物醫院普遍以醫療犬貓疾病為主，大多疾病以醫治皮膚病為常見。

高雄已打造11座寵物公園，以岡山區2座最多，苓雅、楠梓、仁武、鳳山、前鎮、梓官、彌陀、燕巢及橋頭各1座，今年擬於左營、林園及仁武各設立1座寵物公園。

高雄並建置寵物友善地圖，推動食衣住行475處寵物友善空間，包括餐廳、公車、計程車、動物醫院、寵物店、寵物友善旅館，全面升級為「好伴bàn」空間認證，今年目標要達500處。

高雄也發行友善寵物卡，結合高雄市民卡及農業部寵物身分證認證，提供優惠服務及福利措施，民眾以手機為寵物建檔，記錄寵物生活日常，包括就醫紀錄、紀念日等，享有食衣住行育樂優惠。

高雄更獎勵設置寵物長照機構，協助老年或殘障犬貓輔助及照護功能，目前有6家醫院完成寵物長照機構認證，並發給長照證書，後續會鼓勵更多寵物寄養業者及動物醫院加入。

高雄在養寵物犬貓31.7萬隻，寵物經濟達93億元。（記者陳文嬋攝）

高雄寵物爬蟲類近年暴增，占整體總量近1成。（記者陳文嬋攝）

高雄寵物爬蟲類近年暴增，占整體總量近1成，守宮模樣討喜受歡迎。（記者陳文嬋攝）

高雄寵物爬蟲類近年暴增，占整體總量近1成，守宮模樣討喜受歡迎。（記者陳文嬋攝）

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