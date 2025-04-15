籌備處沒下文！國立原博館進度挨批 「真的拖太久」

國立原博館預定設置在澄清湖北側（圖中湖面上方綠地）。（資料照，高市府提供）

2025/04/15 00:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕國立原住民族博物館宣布落腳高雄後，8年來毫無實質進展，原計畫今年3月開張的籌備處也無下文，地方對原博館進度頗感無奈，直言真的拖太久，高市原民會表示，會再適時向中央原民會探詢。

全台有16個原住民族，高雄則是唯一有16族聚集的城市，原住民總人口近4萬人；行政院原民會2017年9月宣布原博館落腳高雄，2019年4月核定可行性評估，2021年4月通過環境影響評估，去年5月核定第一期新建經費58.58億元。

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原博館預定位置在澄清湖北側，面積共14.37公頃，土地已由高市府依程序變更為博物館專用區，設計定位以原住民族述說自己故事為主軸，園區規劃有主展館及部落祭儀珍藏館、教育推廣中心、行政研究大樓、遊客服務設施等四大區塊。

原博館原預定2025年開幕，後調整為2027年，但現場一直沒動工跡象，引起地方疑慮；去年再公布延至2031年完工、2032年開幕，經費也由2021年約35億元增加至59億元（第一期）。

前行政院長陳建仁去年5月視察原博館預定地，宣布第一期經費58.58億元核定同時，也責請原民會及高市府積極辦理後續工作，確保工程如期、如質、如實完工；當時原民會官員提及，原博館籌備處力拚今年3月掛牌，前期的願景館已發包工程，但3月已過，籌備處仍無下文。

地方對原博館進度遲緩似乎早已習慣，高市議員邱俊憲感慨真的拖太久，都不知道該如何關切；高市原民會允諾會繼續跟中央探詢，若有地方可協助部分一定盡力。

國立原博館模擬圖。（資料照，原民會提供）

原博館預定地原本是救國團青年活動中心。（記者王榮祥攝）

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