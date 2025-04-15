高雄12區「超商」將啟動垃圾費隨袋徵收 暫定「袋」價曝光

高雄12區的超商可能在暑假前啟動垃圾費隨袋徵收機制。（環保局提供）

2025/04/15 00:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄去年在3處行政區的超商試辦垃圾費隨袋徵收，粗估減量2.88%，今年預計暑假前會擴大到12區的超商辦理，兩款垃圾袋價位曝光，暫定28元與44元，環保局強調須以最後公告內容為準。

市議員許采蓁、白喬茵關注垃圾議題，建議高雄應參考北市垃圾費隨袋徵收措施，搭配適度配套機制，才能達到垃圾減量效益；許采蓁表示近年環保意識愈來愈受重視，市民一開始可能難適應，但大家仍須了解買垃圾袋背後原因，白喬茵則認為好政策就該推動，政府有責任積極宣導。

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環保局長張瑞琿答詢說明，目前垃圾費是隨水費徵收，一旦改為隨袋徵收，民眾將從無感（大部分扣款繳納）變有感（直接拿現金購買），使得這項機制在推行上可能有難處。

張瑞琿進一步提到，儘管如此，市府仍先從垃圾量集中的超商努力，去年在3處行政區的超商試辦垃圾費隨袋徵收，半年估算3區超商垃圾減量約2.88%；後續將擴大至原高市11處行政區再加鳳山區，一共12區推行，12區共有879家超商參與。

環保局說明，目前規劃兩款垃圾袋，分別為75公升28元、120公升44元，但價格為暫定，內部仍在審慎評估與細算，後續應以公告價格為準，如果前置作業順利，預估最快今年暑假前可推行。

楠梓區某連鎖超商業者指出，願意配合垃圾隨袋徵收，屆時會透過店員引導民眾落實分類；有民眾透露，有些超商店員會主動代替客人分類垃圾，有的超商甚沒設置垃圾桶，或許跟隨袋徵收機制有關。

高市議員建議施行垃圾費隨袋徵收，高市府則先協調超商試辦，圖為民眾倒垃圾場景。（記者王榮祥攝）

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