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    高雄揪出玉荷包荔枝主要害蟲 夜間綠光燈照讓細蛾秒變木頭人

    高雄市玉荷包荔枝聞名國際，農業局委由嘉義大學調查確認主要危害物種為「中華細蛾」。（嘉義大植物醫學系教授林彥伯提供）

    高雄市玉荷包荔枝聞名國際，農業局委由嘉義大學調查確認主要危害物種為「中華細蛾」。（嘉義大植物醫學系教授林彥伯提供）

    2025/04/15 00:19

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市玉荷包荔枝聞名國際，農業局委由嘉義大學調查確認主要危害物種為「中華細蛾」，並攜手鳳山熱帶園藝試驗分所，推動夜間綠光燈照，已完成8戶共11萬4176平方公尺，抑制蟲害降至2%以下，有效提高整體產量，減少農藥及人力成本，為農民增加收益。

    高雄為全國最大玉荷包荔枝產地，今年種植面積2340公頃，預估年產量9653公噸，年產值達16億元，全球氣候暖化有利害蟲孳生，造成蟲害防治困難。

    農業局為釐清荔枝細蛾習性，自110年起與國立嘉義大學植物醫學系林彥伯教授合作，深入大樹、旗山產區實地調查，經過不斷調整性費洛蒙配方，彙整歷年田間害蟲密度監測資料以及分子生物鑑定結果，確認國內荔枝細蛾有3種，主要危害果實為「中華細蛾」，還有「荔枝尖細蛾」取食荔枝嫩葉，但不會危害荔枝果實。

    農業局說，中華細蛾族群數量會在荔枝果樹開始開花結果時迅速攀升，一旦果實被細蛾幼蟲鑽食便會造成落果，嚴重影響日後收成。

    農業局並與鳳山熱帶園藝試驗分所合作，推動夜間綠光燈照，荔枝細蛾變木頭人，目前已完成8戶，面積11萬4176平方公尺，補助金額230萬677元，有效抑制降低產卵量及果實危害率，維持荔枝果實大小與甜度。

    農業局說，夜間燈照搭建成本估計每公頃17至18萬元，初估在荔枝正常生產年，2人1天噴藥工資4000元，可減少4至6次藥劑及人力成本，荔枝細蛾危害降至2%以下，1年回收搭建燈照與電費投入成本，創新蟲害防治措施，深具經濟效益，安全又環保。

    農業局長姚志旺表示，為落實建構高雄智慧與永續農業理念，在累積過去研究成果基礎下，今年將結合農民、嘉義大學及鳳山熱帶園藝試驗分所等產官學研單位，擴大辦理荔枝綠光抑制蟲害研發與測試，期藉由更完整應用驗證，提高農民受益，並減少農藥使用，打造安全友善農業環境。

    高雄市玉荷包荔枝聞名國際，農業局委由嘉義大學調查確認主要危害物種為「中華細蛾」。（嘉義大植物醫學系教授林彥伯提供）

    高雄市玉荷包荔枝聞名國際，農業局委由嘉義大學調查確認主要危害物種為「中華細蛾」。（嘉義大植物醫學系教授林彥伯提供）

    高雄玉荷包荔枝果園推夜間綠光燈照，讓荔枝細蛾變木頭人。（鳳試所方信秀副研究員提供）

    高雄玉荷包荔枝果園推夜間綠光燈照，讓荔枝細蛾變木頭人。（鳳試所方信秀副研究員提供）

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