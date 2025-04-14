青埔夜市5月誕生？選桃園棒球場旁營運 樂天球團：尚未簽約

樂天桃園棒球場周邊外傳將開設「青埔桃猿觀光夜市」，令在地人期待和關注。（記者李容萍攝）

2025/04/14 23:38

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市青埔地區緊鄰高鐵、機場捷運，生活機能便利，近來大樓林立居住人口持續增加，除了舉辦世界客家博覽會、台灣燈會、跨年晚會等大型活動。地方民眾敲碗期盼有夜市，本月初網傳「青埔桃猿觀光夜市」將於5月1日開時營業，夜市位置在球場的外圍廣場，且營業時間將於無球賽的時候舉行，屬長期營運，讓地方驚喜也相當期待。對此，樂天桃猿球團今表示，此案由民間業者尋求樂天桃猿共同打造夜市計畫，目前僅於方案規劃階段，球團尚未簽約同意。

市府體育局長許彥輝表示，業者要在樂天球場周邊設夜市，需經過經營用途涉相關主管機關是否需經相關主管機關同意。樂天球團提出申請後，會由體育局會辦經發局，會同警察、交通、衛生、建管等單位確認是否可設置攤集區。若該場地若屬道路、住宅或農地或工業用地，則不能經營攤集區，政府會開罰。但截至昨日為止，樂天球團都尚未提出申請書。

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市府經濟發展局市場科長廖振宏也回應，尚未收到該夜市申請核准設置，依桃園市攤販集中區管理自治條例第十九條規定未經許可擅自營業者，依有關法律規定予以裁處，有關法律未規定者，處行為人、申請人、使用人或管理人5萬元以上10萬元以下罰鍰，並應命其立即停止營業。經命停止營業仍繼續營業者，得按次處罰，必要時，得採取封閉、強制拆除或其他回復原狀的方法。市場科呼籲夜市設置人應依前述條例規定，向該局申請始能營業。

對於「青埔桃猿觀光夜市」開市一事，網友熱議表示，「真心問一下，夜市為啥要擺在無球賽日期，有球賽日期應該可以有更高的人流，才能帶動市場啊？」「沒有球賽鬼才要去」、「青龍人之前在粉專就有反對夜市了啊」，另有網友留言表示「感覺價格會與燈會價格差不多」、「房價一定掉，投資客猛檢舉！」、還說、「重點是有沒有人會去？初期當然有人會好奇去逛逛，但是我覺得一個月後大概就是存亡點了」。

2025台灣燈會在桃園活動期間的夜市美食市集。（資料照）

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