婆婆嫌搭高鐵太貴叫孫子「別回來」！網：先生年輕真的3年沒回家

兒子搭高鐵返家竟遭婆婆嫌「太浪費」，引發網友po文討論。示意圖。（記者蔡昀容攝）

2025/04/15 00:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網友昨在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」分享家庭對話，表示小孩在南部念大學，平時返家都省錢搭客運，有次搭高鐵返家卻遭阿嬤碎念「太浪費」，甚至在孩子不在時直接對媳婦說，「叫他不要回來了，自己去打工賺生活費」。讓原PO氣炸表示，「那下個月母親節，小孩不會出席，因為我是他們的母親，不需要孫子來幫妳充門面！」

根據貼文，原Po表示孩子平常其實很節省，曾說過「坐一次高鐵的錢可以坐兩次客運」，但爸爸認為高鐵較安全，多次鼓勵孩子不必委屈自己。沒想到婆婆卻對「坐高鐵」耿耿於懷，讓她當場回敬，「他爸叫他好好讀書就好，不用打工、不用刻意省錢，想回來就回來」並認為，「那既然這樣，下個月母親節，孩子也不用回來幫妳充門面了吧！」

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貼文曝光後，不少網友力挺原PO，留言表示，「孩子的生活費輪不到婆婆來管」、「坐高鐵又怎樣？他爸付得起就說了算」直言，「真沒聽過阿嬤叫孫子別回家的，這種長輩太有事」、「讓她兒子陪她過母親節就好」；甚至有網友分享經驗，「我先生年輕時被這樣說過，結果真的三年沒回過家。」

不過也有部分網友認為原PO的反應略顯激烈，留言指出「阿嬤只是講講，怎麼做還是你們決定」、「她說得是不好聽但不至於要翻臉」坦言，「一個『喔』就能解決的話，不用回這麼多」。此外，也有人提到「坐高鐵不是問題，問題可能是婆媳之間長期累積的火氣」，一針見血表示「沒苦硬吃很煩！」

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