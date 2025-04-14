屏科大絕佳觀測護猛禽 獲媒體USR楷模獎

草鴞捕食老鼠的珍貴畫面。（屏科大野保所鳥類生態研究室提供）

2025/04/14 22:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立屏東科技大學野生動物保育研究所（簡稱屏科大野保所）的鳥類生態研究室多年前於曠野架設猛禽棲架，保育以「猴面鷹」（草鴞）為主的各式禽鳥，成果不僅登上國際期刊，今年更獲得媒體大學社會責任獎的「生態共好組楷模獎」，從求學期間就引進棲架、如今已從學生變成老師的野保所助理教授洪孝宇來說，是8年來對他們在動保上創新作為的肯定。

台灣農田過去因慣行農法使生態功能下降，捕食老鼠的猛禽更常發生因老鼠藥中毒的生存危機，其中瀕臨絕種的一級保育類動物、被稱為「猴面鷹」的台灣草鴞，因野生族群不到500隻，更是岌岌可危，2017年時，洪孝宇即參考國外作法引進棲架，後續並協助農業部推動草鴞生態給付政策，即能守護農產又可為瀕絕的猛禽架設更安全的環境。

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棲架+自動相機有效觀測

棲架為5到7公尺高的竹竿上方設有便於棲息的枝架，再以3條繩子與地面固定，屏科大野保所與認同友善環境、無毒農法的農民合作架設，成功吸引猛禽進入農田捕鼠，為了觀測更多的猛禽生態，洪孝宇還結合自動相機，不僅紀錄到草鴞捕食老鼠的珍貴畫面，也拍到許多猛禽的降臨，全球首創的監測技術守護猛禽還能有效觀測，突破過去難以尋獲草鴞棲地困境，此技術2022年發表於稿國際期刊。

配合的農民們親眼見證老鷹飛進田裡捕老鼠，看見活生生的猛禽悠遊，是什麼都比不上的喜悅，加上若申請生態給付的對地給付，每公頃還有一定的補助，加上動保意識漸漲，越來越多的農民願意投入。

洪孝宇說，經過多年的遊說，目前已有約80位農民的共100公頃左右的農田裡，散布著超過120支棲架，他們在研究外還積極走入社區，像與台糖合作在甘蔗田進行友善防鼠試驗，產量不受影響，而屏東高樹的鳳梨防曬彩帽的草鴞地景也是因此而生，也帶動地方觀光熱潮；未來將持續擴大棲架設置，藉此提升農村品牌力，長期則是希望猛禽棲架成為友善農業的標準配備，打造農田生態永續典範。

野保所助理教授洪孝宇以《農田曠野立棲架 保育瀕危猴面鷹》方案，獲得媒體USR「生態共好組楷模獎」。（屏科大提供）

屏科大野保所鳥類生態研究室所特製的棲架加自動相機。（屏科大野保所鳥類生態研究室提供）

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