旭光高中校長何光明曾窮到想放棄唸大學 退休後投注原民教育

南投縣立高中與澳大利亞摩頓灣中學及阿得雷德國際學校締結姊妹校，學到旭光高中交流，何光明校長（右）代表與該校代表交換禮物。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2025/04/14 23:05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣立旭光高中校長何光明，8年任期將屆滿，已申請8月退休，他是縣內首位原住民高中校長，因家境貧困當過捆工，沒錢註冊一度想放棄唸大學，如今已拿到博士學位的他，深知受教育能改變原住民的生活，計畫退休後投注更多心力在原住民教育。

何光明是信義鄉布農族人，2017年8月就任縣立旭光高中校長，是縣內第一位原住民高中校長，也是全國首位布農族原住民高中校長，他體諒單親母親養育6個子女非常辛苦，國中就開始到林班地種樹苗、高中當捆工，賺錢貼補家用，考上東海大學時因沒錢註冊，想放棄唸大學，幸虧遇到熱心的教職員工教他辦就學貸款，還安排他在校工讀，才能順利大學畢業。

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一路受到很多人幫助的他，大學畢業後從代課老師做起，後來考上正式老師、主任、國中校長，擔任校長後繼續進修，拿到碩士、博士學位，他希望以身作則，讓學生知道唸書是重要的事。

何光明說，自己是原住民，了解原住民的生活習性，也知道原住民會碰到的困境，雖還未到屆齡退休年紀，但希望旭光高中任期屆滿後就退休，未來想到設有原住民專班的大學「打工」，希望在自己腦力、體力都還未退化前，為原住民教育盡心力。

何光明校長（中）在今年大學繁星入學放榜後，與錄取清大和陽明交大的學生開心合照。（旭光高中提供）

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