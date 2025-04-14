憂台中綠美圖首展「不夠看」 國民黨議員建議找「蒙娜麗莎」

台中綠美圖12月開館，藍綠憂首展「不夠看」，提議找「蒙娜麗莎」拚一炮而紅。（市府提供）

2025/04/14 22:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中綠美圖年底開館，藍綠議員關切首檔展覽內容，質疑有無鎮館之寶，能否端出重量級展覽，國民黨議員李中甚至直言，文化局找來名不見經傳的國際策展人，憂搞砸第一檔展覽，建議找大家都熟知的作品如「蒙娜麗莎的微笑」等來展出，讓台中綠美圖一炮而紅；台中市長盧秀燕則打包票會展出館藏精華，另邀「現代百大藝術家」共襄盛舉，請大家拭目以待。

台中市政府今在議會進行台中綠美圖啟用及開幕展規劃專案報告，文化局長陳佳君被問及何時開館，首曝敲定12月13日開館，民進黨議員江肇國指出，原本稱綠美圖可在3月點交，如今卻未點交完成，建設局長陳大田指出，預計6月完成。

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江肇國指出，點交日期延到6月，難怪專案報告不敢寫出開館日，要議員詢問才曝光，點交延後3個月完成，屆時會不會來不及開館。

江肇國另指出，文化局的專案報告中只點出來策展人，外界更好奇綠美圖有沒有「鎮館之寶」；陳佳君指出，自2016年迄今台中已收藏620件藝術品，「每一幅都是鎮館之寶」，首展預計展出60件跟國外借展及館藏作品。

市議員李中也質疑，文化局號稱找來兩名國際策展人，但他卻搜尋不到兩人有何知名作品，兩人之前的展都太「形而上」，實在很擔心綠美圖第一檔首展搞砸，沒辦法一炮而紅。

盧秀燕則指出，台中綠美圖是六都美術館中唯一請出獲普立茲克建築獎的國際級建築師妹島和世等所設計，光場館就美得不得了，能登上國際舞台。

她說，台中文化局多年來收集非常多館藏，綠美圖開館會把最精華的寶具拿出來展，國立台灣美術館有一級館藏，台中也有價值連城的本土藝術品；另也邀全世界評選出的「現代百大藝術家」，或許有些民眾還不很認識，但大家可以拭目以待。

但李中很不客氣指出，與其找民眾不認識的百名藝術家來展，不如去找大眾熟知的藝術作品，像蒙娜麗莎或塞尚、高更、梵谷等名家作品來展，或是張大千、趙無極等作品展出，「你找沒多少民眾知道的作品有何用」，要找起碼是大家都熟知的作品來展出，至少吸10萬台中人看展，讓綠美圖一炮而紅；陳佳君則說，有邀請國際展件，正跟國外美術館洽談中。

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