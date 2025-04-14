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    《國有器官》5/2前進清大播放 中國前軍醫鄭治將線上與談

    紀錄片電影《國有器官》5/2前進清大校園播放，中國前瀋陽陸軍總院醫師鄭治也會參與線上與談。（照片取自網路）

    紀錄片電影《國有器官》5/2前進清大校園播放，中國前瀋陽陸軍總院醫師鄭治也會參與線上與談。（照片取自網路）

    2025/04/14 22:34

    〔記者洪美秀／新竹報導〕近期討論度爆表的紀錄片電影「國有器官」將前進清華大學校園播放！由清華大學法輪大法社主辦的電影播放活動開放報名，5月2日當天除播放這部紀錄片電影，更有第一位勇敢站出來作證目睹活摘現場的軍醫，即中國前瀋陽陸軍總院醫師鄭治也會以證人身份會參與線上與談，歡迎清大師生及校外人士報名觀賞。

    清大法輪大法社在社群媒體提到，這部歷時近7年拍攝，以大量第一手證詞，包括目睹活摘現場的軍醫、受害者家屬，層層揭開最隱秘的國家犯罪的紀錄片電影，將角逐 2025年奧斯卡最佳長紀錄片獎項，目前該片已獲 加拿大雄獅獎最佳導演、最佳音樂，也獲美國曼哈頓電影節最佳人權紀錄片。

    而這部《國有器官》電影去年在台灣各大戲院上映時，接連收到恐嚇信威脅，播映受阻，無法正式在各大首輪影院上映。但全台各地也因此舉辦各種「包場」、「勇氣場」，用行動表明台灣捍衛自由的決心，因此清大也將在5月2日下午3點到5點20分及晚上7點到9點20分舉辦國有器官電影放映暨座談會，且開放報名。地點就在清大蒙民偉樓1F 102演講廳，歡迎清大師生及校外人士報名。

    現場與談人管建忠是雄獅影視文化有限公司負責人，而中國前瀋陽陸軍總院醫師鄭治也會在晚場線上與談，電影採免費入場，但需提前報名。可洽：https://forms.gle/sSuV8NkN352doMF46

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