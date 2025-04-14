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    南投唯一公立完全中學旭光高中 校長遴選首度規劃「海選」

    南投縣立旭光高中校長何光明今年8月任期屆滿，並已申請退休，該校校長將首度採全國海選方式產生。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣立旭光高中校長何光明今年8月任期屆滿，並已申請退休，該校校長將首度採全國海選方式產生。（記者陳鳳麗攝）

    2025/04/14 22:28

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣唯一的完全中學「旭光高中」校長何光明將於暑假退休，因應「高級中等教育法」等法規規定，創校逾半世紀的該校，新任校長將首度採高中校長遴選方式產生，縣府教育處表示，遴選辦法已在草擬中，開放全國具資格的校長、主任報考的「海選」方式是主要方向，希望吸納好人才來帶領學校。

    南投縣立旭光高中現任校長何光明，8年任期將在今年8月屆滿，他已申請退休，該校新任校長將首度採用高中校長遴選方式產生。

    縣立旭光高中是在2001年8月由南投縣府核准為完全中學，過去校長退休或任期將屆，都是由縣府教育處從國中校長中調派出任，但何光明退休後，新任校長必須依「高級中等教育法」、「教育人員任用條例」、「高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法」等規定辦理遴選。

    縣府教育處表示，目前國立高中職校長遴選方式，大多是採取「海選」模式，即開放全國具報考資格的高中主任、現任高中校長或具高中校長資格者報考，南投縣府現已著手草擬南投縣立高中校長遴選辦法。

    依據「教育人員任用條例」第6條規定，符合3項資格中的一項就可參加遴選，包括曾任高中教師5年以上及學校一級主管的行政工作3年以上；曾任中等學校教師3年以上，及薦任九職等以上或相當之教育行政相關工作2年以上；曾任各級學校教師七7以上，其中擔任高中教師至少3年，及高中一級單位主管2年以上。

    教育處強調，遴選模式還在討論，但開放全國報名是主要方向，且未來也會組成遴選委員會，希望以公平、公開方式，遴選出最適合的人選。

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