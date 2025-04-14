桃市通學廊道改善+1 高原國小退縮綠籬、圍牆拓寬人行道

高原國小退縮綠籬及圍牆，使人行道淨寬大幅提升，確保學童能安全步行回家。（記者李容萍攝）

2025/04/14 21:38

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區高原國小位於高原路（桃68線道），該路為龍潭工業區、六福村、渴望園區及新竹行車動線的重要幹道，車流量大，學童上下學時段行走於路側，原有實體人行道淨寬不足且缺乏無障礙設施，存在一定的安全風險。市府養護工程處為改善這一問題，與校方多次會勘研商，並協調校方退縮綠籬及圍牆，使人行道淨寬大幅提升，確保學童能安全步行回家。

高原國小通學廊道拓寬改善長度約155公尺，總經費279萬元，施工90天，包括拓寬人行道、設置無障礙斜坡、退縮植栽槽，配合校方拆除側門斜坡道，提升學童通學人行安全空間，有效區隔人車動線，增設導盲磚與無障礙設施，營造友善通學步道。

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市長張善政今（14）日視察完工現況表示，過去高原國小通學廊道空間狹窄、路面破損，影響學童通行安全，市府與校方合作，將學校花圃退縮，拓寬人行步道寬度，家長可以放心學童上下學步行安全。

張善政說，前幾年，台灣被外國人質疑是行人地獄，市府從讓家長安心的學童通學廊道開始做起，推動人本交通願景，原定明年底前完成100所學校通學廊道，目前已改善77所，預計今年可提前完成，他期勉市府同仁「勿以工程小不做，工程小民眾有感的更要優先做」，市府另將分階段在龍潭高中、龍潭國小間興建地下停車場，紓解龍潭大池周邊長期停車問。

高原國小校長林志展也說，雖然此次改善路段長度不長，但對學生與家長而言意義重大，不僅讓孩子放學回家的路更安全、順暢，也提升家長的安心感。

養護工程處視個案工程現況，透過利用7大手段改善通學環境，包括）建立實體人行道，區隔人車動線；新設候車亭，搭配增設避車彎及家長接送區；設置無障礙路緣斜坡道及導盲磚；移除、移設影響通行的障礙物，增加人行動線淨寬；搭配庇護島及路口島頭、行穿線退縮、檢討號誌時制等，擴大路口停等空間；導入通學巷時段性禁入；路口換裝雙色溫路燈等。

高原國小退縮綠籬及圍牆，使人行道淨寬大幅提升，確保學童能安全步行回家。（記者李容萍攝）

高原國小退縮綠籬及圍牆，使人行道淨寬大幅提升，確保學童能安全步行回家。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（前排右4）等人視察高原國小通學廊道完工現況，並表示市府將持續推動學童通學廊道優化，致力提升行人安全。（記者李容萍攝）

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