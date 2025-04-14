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    泰國蝦界巨無霸比賽來了！ 潮州「賽神蝦」今年新增公母混合組

    潮州賽神蝦活動，今年數千人開烤成為超夯活動。（記者陳彥廷攝）

    潮州賽神蝦活動，今年數千人開烤成為超夯活動。（記者陳彥廷攝）

    2025/04/14 21:26

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮公所推廣國內泰國蝦產業，打造「賽神蝦」活動多年，鎮公所今天發出英雄、英雌帖，邀請國內養殖好手報名，參與5月17日的「賽神蝦」活動一較「輕重」。

    潮州「賽神蝦」經過多年的舉辦後，已成為每年5月南部著名的活動，尤其近年舉辦「千人開烤」，席開數百桌非常壯觀，不僅許多在地人前來捧場，連不少外地的機關團體也組團「聞香而來」，場面是既澎湃又熱鬧。

    潮州鎮公所指出，原本往年是舉辦公蝦及母蝦組分開舉辦，今年除了既有的組別外，還再增加「公蝦、母蝦混合組」，同一養殖戶比拼總和重量，所以不見得是公、母蝦組的冠軍能獲得混合組冠軍，主要是希望能夠鼓勵養殖戶是公母蝦都特別的分開培育，健全整體蝦產業的韌性。

    今年3個組別中，共有冠軍、亞軍、季軍及殿軍還有第5名，獎品分別為10000、9000、8000、7000及6000元還有獎盃，而「破紀錄獎」則有10位名額，就是希望廣邀好手打破目前公蝦最重的356公克、母蝦256公克的紀錄。

    潮州鎮公所表示，即日起開始正式開放報名，報名期間至5月9日截止，只要是「活泰國蝦」都可以來參賽，邀請各路好手踴躍來角逐高達10多萬元的總獎金。

    潮州賽神蝦廣邀各路好手將「壓箱寶」拿來一較輕重。（潮州鎮公所提供）

    潮州賽神蝦廣邀各路好手將「壓箱寶」拿來一較輕重。（潮州鎮公所提供）

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