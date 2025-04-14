六腳娘媽過生日 250多攤布袋戲酬神祝壽

信眾請布袋戲棚為娘媽祝壽。（記者林宜樟攝）

2025/04/14 20:36

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣六腳娘媽堂創建於清代嘉慶八年（西元1803年），已有222年歷史，農曆3月17日娘媽過生日，善信祭祀，準備長達半個月以上的野台戲演出酬謝娘媽，今年戲棚數量超過250座，場面盛大壯觀。

為感謝娘媽堂長年來對地方信仰的貢獻，總統賴清德、前總統蔡英文及縣長翁章梁分別致贈匾額，今天由翁章梁代表到場贈匾，象徵對神明庇佑與民間信仰的敬仰與肯定。

請繼續往下閱讀...

翁章梁表示，娘媽靈驗顯赫，深受信眾敬仰，信眾深知娘媽喜好熱鬧，設立戲棚酬神，展現地方民間信仰的深厚基礎與凝聚力，期盼娘媽能庇佑台灣人民，在當前局勢動盪、國際貿易與關稅挑戰不斷的情況下，仍能以穩定平和的心境，共同迎向未來。

六腳娘媽堂主祀娘媽，原為「無主有應公」之一，相傳清光緒年間，當地連年爆發牛瘟，居民多次向娘媽祈求庇佑，均得平安解厄，自此信仰日益堅定，廟宇規模逐漸擴展為中型廟宇，娘媽亦由有應公升格為地方重要的角頭神明。

娘媽堂為六腳鄉獨具特色的女性神祇信仰，廟宇左右門神為宮女與孩童，極為罕見，因應早年醫療不發達，疫病流行，信徒常向娘媽祈求平安治病，娘媽則透過靈驗的「藥籤」予以指示，治癒無數病患。

娘媽信眾遍布全台，每逢娘媽過生日時，返回六腳娘媽堂進香、過爐，場面熱鬧。

祝壽場面盛大。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁代表贈匾。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法