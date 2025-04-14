鳳中生赴德交流與烏克蘭難民一起上課 近距離感受戰爭影響

鳳中學生赴德國際教育交流，與烏克蘭難民一起上課，感受戰爭對世界影響。（校方提供）

2025/04/14 19:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國立鳳山高級中學與德國姊妹校聖貞中學近日恢復國際交流，鳳中15名學生赴德學習德國文化，與烏克蘭難民一起上課，體會戰爭對世界影響，也探訪世界文化遺產亞琛大教堂，感受德國建築藝術之美。

鳳山高級中學與德國聖貞中學締結姊妹校多年，雙方一度因疫情中斷國際交流3年，今年兩校終於恢復國際交流，鳳中15名學生近日遠赴德國上課，完成為期2周短期交流，也於德國15名學生來台上課，負責接待展開教育交流。

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學生15人赴德首日分組上台簡報，以食、衣、住、行、育、樂六大面向介紹鳳中趣聞，學生黃頌恩以二胡演奏樂曲，宣揚國粹博得滿堂彩；德國校方安排每日上午3堂課程，下午大多參訪或戶外活動，學習德國傳統文化。

尤其德文課程與烏克蘭難民一起上課，他們大多是年紀14至16歲青少年，與鳳中學生年齡相仿，因國家變故離鄉背井，被迫寄人籬下生活，學生們近距離感受烏俄戰爭對世界影響。

德國校方安排多元戶外參觀活動，學生參觀德國動物園Krefeld Zoo，走訪格雷夫特拉木屋之城，建造小木屋、編織，體驗德國傳統工藝；並參訪德國警察局，實地觀看出勤配備，以及警犬專業訓練，令學生留下深刻印象。

學生也探訪世界文化遺產亞琛大教堂，保留古老城牆及哥德式建築，感受德國建築藝術之美；並受邀參訪德國農場，體驗德式復活節傳統活動，大家入境隨俗，跟著德國學伴製作餅乾和彩蛋，晚上舉辦營火晚會，大家圍繞營火歡聚聊天。

學生邱鈺涵2年前曾赴德參加足球交流，讓她愛上德國文化及氣候，更與德國學伴經常使用網路社群聯絡，討論兩地文化差異，分享日常生活，這次旅程體驗德國生活方式，拓展她的眼界，增進外語能力；學生戴子珵去年代表鳳中參加日本和歌山論壇，結交來自11個國家朋友，藉由這次活動擴展國際視野，並透過住宿家庭體驗德國生活方式。

鳳山高中校長吳曉暢表示，鳳中鼓勵學生參加國際教育旅行，與德國、捷克、日本多所學校進行交流互訪，讓學生開拓國際視野，提升語言能力，增進人際互動關係，留下深刻難忘的歡樂記憶，讓青春不要留白。

鳳中學生赴德國際教育交流，與烏克蘭難民一起上課，感受戰爭對世界影響。（校方提供）

學生彩繪復活節彩蛋，體驗德式復活節傳統活動。（校方提供）

兩校師生於德國聖貞中學美麗櫻花校園合影留念。（校方提供）

學生參觀德國警察局。（校方提供）

學生走訪格雷夫特拉木屋之城，一起建造小木屋。（校方提供）

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