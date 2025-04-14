不怕偷？台灣騎士「1習慣」嚇壞外國人 網笑翻：便當才可能

近來有民眾分享，外國同事目睹許多台灣騎士直接將安全帽、外套等物品放在機車上，好奇詢問「不會被偷嗎？」，讓他當下不知如何回答，引起大批網友熱議。示意圖。（資料照）

2025/04/14 21:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日前全球數據平台公布「2025年全球安全指數」（Safety Index），台灣在全球146個國家中，超越日本等亞洲國家，安全指數名列全球第4名。近來有民眾分享，外國同事目睹許多台灣騎士直接將安全帽、外套等物品放在機車上，好奇詢問「不會被偷嗎？」，讓他當下不知如何回答，引起大批網友熱議。

進來一名網友在PTT以「印度工程師：台灣安全帽都放車上沒人偷」為標題發文，透露他目前路竹科學園區工地支援，某日晚上帶印度工程師去逛夜市，2人行經停車場時，對方看到不少機車上掛著安全帽和外套後，忍不住詢問他「這樣放都不會有人偷嗎？」，然而這個問題讓他當場語塞，不知道該如何向對方解釋。

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該文一出，掀起網友們熱烈討論，有人認為台灣騎士有這種習慣，是因為「監視器很多」，也有人覺得與「衛生習慣」有關，「臭到不行，偷了要幹嘛」、「戴別人的安全帽很噁，尤其現在快到夏天」「台灣監視器這麼多，不用1分鐘就被抓了」。另有被偷過安全帽的苦主們表示，雖然機率不高，仍有像他們一樣遇到被偷的情況。

還有一些網友吐槽，台灣機車若放相對比較不貴重的物品，反而更容易被偷走，「你試試放便當」、「薯條一定會被偷吃」、「放鹹酥雞應該就會被偷」、「我以前被幹走最多的是抹布」、「被偷過打包的剩菜和衛生紙」、「掛在掛勾的便當和飲料會被偷」、「我鑰匙插一天車都沒人偷，便當飲料被偷好幾次」。

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