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    東北風增強！北台灣明短暫略降溫 週末鋒面接近再轉雨

    未來一週各地白天氣溫可達30度。（資料照）

    未來一週各地白天氣溫可達30度。（資料照）

    2025/04/14 19:09

    〔記者林志怡／台北報導〕4月即將過半，氣溫也明顯回暖。中央氣象署指出，本週各地白天氣溫普遍可達30度，且都是晴到多雲的天氣，僅東半部及中南部山區可能有零星降雨，但週四前日夜溫差較大，且週五至週日受鋒面影響，降雨機率將明顯提高。

    中央氣象署預報員黃恩鴻說明，週四前各地都將維持晴朗穩定的天氣，僅東半部地區偶有零星降雨，週四中南部山區午後也會出現零星降雨，但週五、週六將有鋒面在台灣北方海面徘徊，並造成台灣周邊水氣逐日增加，天氣逐漸轉趨不穩定，各地雲量增加。

    黃恩鴻指出，這波鋒面預計於週日通過台灣，屆時中部以北、東北部地區、南部山區有局部短暫陣雨，其他地區也將有零星降雨，且週三晚間至週日鋒面通過前，金馬地區有低雲或霧影響能見度。

    待鋒面於下週一遠離，各地水氣仍偏多，北部、東半部地區、中南部山區持續有局部短暫雨，其他地區多雲。

    針對未來一週的氣溫，黃恩鴻表示，各地都將維持溫暖至微熱，白天氣溫方面，各地白天普遍可達30度，僅週二受東北風短暫增強影響，北台灣略降至26至27度，另東半部地區降雨時，氣溫也將略有下降。

    黃恩鴻也提到，今日至週四清晨期間，各地普遍有16至18度的低溫，日夜溫差相當大，週五至週日期間則因風向轉為偏南風，低溫也將明顯提高至22至24度，轉為溫暖至偏熱的天氣。

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