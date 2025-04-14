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    合歡山武嶺亭「鏡頭君」洗臉兼微轉頭 路況看得更清晰

    武嶺亭鏡頭君扛拭過並略調整鏡頭方向，可清晰看到道路和停車場出入口的動態狀況。（圖擷自公路局合歡山即時影像）

    武嶺亭鏡頭君扛拭過並略調整鏡頭方向，可清晰看到道路和停車場出入口的動態狀況。（圖擷自公路局合歡山即時影像）

    2025/04/14 18:54

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕全台最熱門的合歡山武嶺亭「鏡頭君」，今年歷經多次下雪、颳強風，鏡頭略為模糊且方向也略偏，公路局今天派員上山擦拭並微幅調整鏡頭，讓即時影像變得清晰，道路和停車場出入口也一目了然。公路局表示，合歡山上多支攝影機是用來監看路況，每年會有鏡頭擦拭和調整。

    合歡山雪季今年因3月雪而延後結束，而雪季剛過現在又進入合歡山杜鵑花季，將會迎來一波波的賞花遊客，今天是星期一，高山杜鵑也還在含苞，但因天氣很好，遊客仍不少，但上午到武嶺亭想要在「鏡頭君」面前拍照，並透過即時影像看到自己影像的遊客，則發現「鏡頭君」調整方向，武嶺亭不在鏡頭內，而「鏡頭君」拍到的台14甲線和停車場的影像非常清晰。有網友說，以前鏡頭拍整個武嶺亭平台內的影像，遊客做什麼都看得到，現在畫面清爽多了。

    上午鏡頭拉近，且切掉武嶺亭的畫面，下午則有不同，鏡頭拉遠一點，還是看得到武嶺亭前方的遊客，但鏡頭也略比先前偏一點，可看到道路和停車場出入口，最明顯的是鏡頭變清晰，網友笑說「鏡頭君今天洗臉了！」。

    公路局埔里工務段表示，台14甲線沿線設的監視鏡頭，包括清境、昆陽、武嶺、合歡山遊客中心，都是為了要監看路況，但鏡頭經一段時間會因強風吹襲等因素移動，因此公路局中區養護分局會派員一支支調整和擦拭。

    武嶺亭鏡頭君14日上午調整方向，武嶺亭不在影像內。（圖擷自合歡山節時影像）

    武嶺亭鏡頭君14日上午調整方向，武嶺亭不在影像內。（圖擷自合歡山節時影像）

    合歡山下3月雪，武嶺亭的鏡頭君可看到整個武嶺亭平台的景象，且畫面略為模糊。（圖擷自合歡山即時影像）

    合歡山下3月雪，武嶺亭的鏡頭君可看到整個武嶺亭平台的景象，且畫面略為模糊。（圖擷自合歡山即時影像）

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