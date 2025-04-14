高雄校園大型觸控顯示器僅44.8％ 黃柏霖:推動AI教育須加速建置

高雄校園大型觸控顯示器僅44.8%，黃柏霖呼籲市長陳其邁正視問題，強調推動AI城市就須加速建置。（翻攝黃柏霖臉書）

2025/04/14 18:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄校園7252班中，有3249班完成大型觸控顯示器配置，配置比率44.8%，高市議員黃柏霖呼籲市長陳其邁正視，為了實現AI城市與智慧教育，必須加速推動智慧教室全面建置。

黃柏霖說，教育部2021年宣布投入200億元，推動「班班有網路，生生有平板」，至目前為止全高雄7252班中，有3249班完成大型觸控顯示器配置，配置比率44.8%；這數字顯示全市18多萬位公立國中小學生中，還有超過4000班、約10萬學生，還沒有透過大型觸控顯示器學習的體驗。

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他提醒這個數字遠落後於其他縣市，至少六都部分，已知台北在2024年度完成高中以下100%建置、新北預計今年完成100%建置、桃園部分目前也已完成95%、台南也將在今年完成100%建置，離高雄一水之隔的屏東也已完成100%的建置。

黃柏霖認為，當其他城市都將建置智慧教室當成施政頭等大事，努力達成100%的同時，高雄目前連50%都不到的進度已經嚴重落後了，呼籲陳其邁市長必須正視此事的重要性。

他強調，AI城市首先應將城鄉間的數位學習落差彌平，提供高雄目前15萬位國民教育的學子最完善的數位學習資源。最有效的做法就是儘速完成全市智慧教室的建置，因為數位學習資源不僅影響學習成效，更是未來社會科技與知識經濟的重要基石。

以人工智慧（AI）與智慧城市為背景，高雄若無法及時彌補數位資源的不足，將難以提供15萬名學子所需的最完善數位學習環境，從而可能拉開與其他城市間在教育、人才培育以及經濟發展上的差距；在數位時代，教育資源的不均可能加劇城鄉、區域間的經濟與社會差距。

黃柏霖喊話，為了實現AI城市與智慧教育，高雄必須加速推動智慧教室全面建置，整合公私部門與跨地區合作，並持續強化師資培訓，以期在未來提供15萬位學生一個更完善、更具競爭力的數位學習環境。

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