全國唯一符合奧運標準 宜蘭安農溪輕艇激流賽道蓄勢待發

三星鄉安農溪輕艇激流標桿競賽場地完工後，將是國內唯一符合奧運標準人工賽道。（記者江志雄攝）

2025/04/14 18:20

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪輕艇激流標桿競賽場地啟用後，將是國內唯一符合奧運標準的人工賽道，5月下旬成為雙北世界壯年運動會比賽場地，縣府在旁規劃專屬國家訓練中心，爭取中央全額補助，作為培育輕艇激流國手的培訓基地。

安農溪輕艇激流標桿競賽場地，位於三星鄉雙賢二號橋下游左岸，在主河道旁另外開闢420公尺長、18公尺寬的人工賽道，工程經費2.7億元，去年3月開工，預計本月17日完工，30日舉辦啟用典禮，目前進入收尾階段。

請繼續往下閱讀...

行政院政務委員兼工程會主委陳金德、宜蘭縣代理縣長林茂盛、立委陳俊宇等人，今天（14日）到安農溪輕艇激流標桿競賽場地視察，負責發包的縣府水利資源處表示，競賽場地將如期完工啟用，供雙北世壯運比賽。本屆雙北世壯運輕艇激流訂於5月26、27日舉行，共有6國26名選手報名參賽。

值得一提是，輕艇激流標桿競賽場地完工後，縣府將在鄰近的雙賢2號橋上游左岸，新設輕艇激流國家訓練中心，6月要將地目變更為特定目的事業用地，把競賽場地與訓練中心作結合，成為完善的培訓基地。

規劃中的輕艇激流國家訓練中心占地919坪，建造艇庫、訓練室、可容納60人宿舍區，估計要1.5億元，縣府爭取行政院全額補助，至於後續的維管工作，林茂盛希望由中央負責，或編列預算委託縣府管理。

陳金德盼安農溪輕艇激流標桿競賽場地完工後儘速完成驗收，提供雙北世壯運使用，請體育署爭取亞洲錦標賽、亞洲運動會等國際賽事到宜蘭比賽，並協助縣府在安農溪畔成立國家訓練中心，培養更多優秀選手為國爭光。

安農溪輕艇激流標桿競賽場地（右），在安農溪主河道（左）旁另闢人工賽道。（記者江志雄攝）

行政院工程會主委陳金德（左3）、宜蘭代理縣長林茂盛（左4）、立委陳俊宇（左2）等人，到安農溪輕艇激流標桿競賽場地視察。（記者江志雄攝）

安農溪輕艇激流國家訓練中心估計要1.5億元，宜蘭縣府盼中央全額補助，圖為示意畫面。（記者江志雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法