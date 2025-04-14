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    高雄部分社宅進度拖延 湯詠瑜：應引入續建機制

    高雄部分社宅傳出進度因故延宕!高市議員湯詠瑜今質詢時建議市府，引入社宅續建機制。（翻攝議會官網）

    高雄部分社宅傳出進度因故延宕!高市議員湯詠瑜今質詢時建議市府，引入社宅續建機制。（翻攝議會官網）

    2025/04/14 18:16

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄部分社宅傳出進度因故延宕！高市議員湯詠瑜今質詢時建議市府，引入社宅續建機制，確保興建不中斷；都發局長吳文彥答詢指出，續建機制方法將來可考量納入。

    湯詠瑜表示，從三民新都社宅、七賢安居等案例，均嚴重影響市民權益，她建議參考都更及預售屋的續建機制，避免社宅工程一再延宕，並強化與中央溝通，且有社宅進度及預警提醒，以提前因應。

    都發局長吳文彥答詢說明，續建機制方法將來可考量納入，目前則是依照採購法，若中途合約中止要進行結算，後續重啟發包；提前預警會設定條件，目前與中央有社宅平台定期開會將持續加強，其中新都社宅預計本月22日重新開標。

    湯詠瑜另對於進行中的「高市重點地區環境設計策略及都市設計準則」相對應之調適策略提出建議，例如對棟距及風廊提出相關規定，加強擴大出流管制，推動城市景觀（愛河、壽山等）保護。

    吳文彥說，高市重點地區設計準則，有分批納入都市設計規範，包括降溫策略，在多功能經貿園區有退縮距離等，都市設計審議規範有規範相關事項，出流管制尊重水利局審查權責，愛河沿線景觀規劃，流標兩次現重新調整，將納入考量作必要高度管制。

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