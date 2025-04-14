台南Q1熱搜10大景點出爐 善化牛墟增42％流量、2處新進榜

台灣蘭花生物科技園區擠進台南旅遊網第1季前10大關注景點，排名第8。（記者王姝琇攝）

2025/04/14 17:59

〔記者王姝琇／台南報導〕台南旅遊網第1季（Q1）熱搜榜出爐，根據流量報告顯示，受到關注度最高的前10大景點排名，四草綠色隧道穩居冠軍。高雄與台北市民最愛台南，日本東京是唯一進入前10的海外城市；最感興趣的「實用型資訊」點閱冠軍為「4、5月來台南．住1晚送1晚」住宿優惠。

市長黃偉哲表示，台南旅遊網第1季流量報告是台南持續吸引旅遊市場關注的證明，也是旅遊趨勢變化的觀察窗口，藉此了解旅客需求，進一步推出符合期待的內容，持續吸引全世界到台南。

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台南10大關注景點排名，由四草綠色隧道穩居第1，且遙遙領先第2名，其後依序為善化牛墟、漁光島、安平古堡、安平老街、關子嶺風景區、花園夜市、台灣蘭花生物科技園區、金砂里花旗木步道、神農街。其中，第2名是去年第9名的善化牛墟，今年比去年同期多了42％流量。而今年入榜的花園夜市、台灣蘭花生物科技園區則將井仔腳瓦盤鹽田、南美2館擠出前10排名。

在城市瀏覽量排行，高雄市與台北市連續2年穩居到訪台南旅遊網站的前2名，日本東京更連續2年擠進到訪台南旅遊網瀏覽排行第10名，也是唯一進入前10的海外城市。在境外流量方面，前5名連續2年都一樣，依序為日本、香港、新加坡、美國、南韓。

使用者對於「實用型資訊」最感興趣，第1季活動點閱冠軍為「4、5月來台南．住1晚送1晚」住宿優惠；另，最新消息瀏覽數第一名，則是介紹2025年4大年貨大街懶人包型文章。

觀旅局林國華表示，分析活動與最新消息前50名文章也觀察到，除了話題性活動外，「優惠資訊」與「整理式內容」如懶人包、遊程攻略等，同樣具備高民眾點閱瀏覽的吸引力與實用價值。

林國華強調，將持續觀察網站內容偏好變化，優化資訊內容，希望能協助國內、外旅客更快速掌握台南旅遊亮點，滿足旅客旅行前規劃、旅行中查找即時資訊，及旅行後向他人分享。

台南旅遊網Q1熱搜榜出爐，善化牛墟大增42％流量，從原本第9名飆升至第2。（台南市政府提供）

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