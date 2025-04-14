猴硐貓公所被爆水濁飼料發霉 新北動保處稽查、廠商解約提告不實指控

數名愛貓人士在社群平台發文並向本報投訴，指控瑞芳區猴硐貓公所委外標案今年得標廠商人員未有飼養及照顧貓咪經驗，並有環境髒亂、水源混濁、飼料發霉等疏於照顧的情形。（民眾提供）

2025/04/14 18:10

〔記者董冠怡／新北報導〕數名愛貓人士在社群平台發文並向本報投訴，指控瑞芳區猴硐貓公所委外標案今年得標廠商人員未有飼養及照顧貓咪經驗，態度消極、管理混亂、環境不佳，疑有疏忽或不當照顧等情況，並批新北市動物保護防疫處為節省預算以最低標外包。動保處回應，今日派員稽查環境清潔、飼料、碗盆等，確無飼料發霉問題，貓咪健康狀況無礙。此外，廠商已提出解約，將對網路不實指控提告；標案將重新上網發包。

投訴民眾表示，去年友人在貓公所領養過貓咪，印象不錯，未料今年再去，發現環境髒亂、水源混濁、飼料發霉，有貓咪出現嚴重脫毛、鼻塞呼吸聲驚人，還有濃稠紅褐色分泌物等情形，狀況令人擔憂，詢問得知更換經營者，並說現場人員自稱沒照顧過貓、嫌有隻貓咪太吵「難怪會被棄養」、這裡很閒要不要兼職等言論，質疑是否太好混。

請繼續往下閱讀...

投訴民眾指出，貓公所週一、週二公休，擔心被收容的貓咪若不小心打翻水，可能會兩天沒水喝，或是有救援的貓咪無人照料，「這種規定到底是誰制定的？怎麼會完全不考慮貓咪的基本需求？」也不解為何市府會將外包經營權以最低標（決標金額79萬餘元）發包給無動物照護經驗的廠商管理？並指動保處昨天的說法太空泛。

動保處回應，貓公所廠商依採購法經招標程序得標營運，動保處每月安排2次以上現場稽查。今日稽查環境清潔、飼料、碗盆等，並無飼料發霉問題，貓咪健康狀況無礙；針對這次民眾反映情事，已先行將所內貓咪全數移到其他認養小棧安置照顧。

動保處說明，按合約該廠商主要負責貓公所內認養小棧貓咪飼養、照護、環境清潔及貓村內貓咪緊急救援。貓公所依勞基法設定公休日，但貓隻仍須每日前往照顧，休息日期間不對外營運，後續將依貓公所需求採購嚴謹制定審查機制。

廠商則在社群反指網友未釐清事實便誇大誣指，並稱被指「發霉的飼料」是藍綠藻營養素，也有清潔打掃包含貓籠在內的內外環境，水碗的水有點混濁是因飼料掉入碗中沉澱，後門貓屋被子一段時間更換一次，持續有在注意貓咪的情況，人員空閒時間較多，可以自行運用，但都在櫃台等著接待遊客和潛在領養人。不過，放在外面的水碗附著一點菁苔沒刷乾淨、飼料沒密封是其疏忽，只要提醒改進就好，不願承受不白之冤，故將自行提出解約。

據了解，廠商表示因被不實指控造成網路霸凌，已提出正式解約，並會正式提告不實指控者。

動保處派員稽查，飼料掉進碗裡沉澱後，底下會呈現髒髒的樣子，但非陳年汙垢，可沖得掉。（新北動保處提供）

動保處派員稽查，發現營養素撒上去貓吃一吃，新的飼料再覆蓋上去，就會呈現只有幾顆黑黑的模樣。（新北動保處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法