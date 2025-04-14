屏東榮總爭保留預定地成醫學中心 立法院財委會考察

立委鍾佳濱（左一）率立法院財政委員會屏東考察，右二為財政部次長阮清華，右ㄧ為屏東酒廠廠長張國棟。（圖由立委鍾佳濱服務處提供）

2025/04/14 17:55

〔記者羅欣貞／屏東報導〕立法院財政委員會今天（14日）考察屏東產業發展暨國有土地執行情形，屏東榮民總醫院爭取將第三期預定地保留至2028年底，以利發展成為醫學中心，內埔產業園區暨廠協會則盼將內埔產業園區打造為台灣具代表性的「觀光健康園區」。

民進黨立委鍾佳濱今天率立法院財委會考察，包括財政部次長阮清華、國庫署長陳柏誠、台灣菸酒公司總經理賴煥宗、經濟部產業園區管理局高屏分局長游淑惠、中華民國工業廠商聯合總會理事長許正雲、高雄科技大學校長楊慶煜、屏東縣政府代表等人參加。

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考察行程上午先至內埔，內埔產業園區廠協會理事長梁新指出，為配合賴總統推動的「6大觀光願景」壯大台灣觀光產業政策，內埔產業園區廠協會與南部多位觀光產業專家經過多次討論，認為該園區在台酒屏東觀光酒廠帶頭下，不管是天時、地利、人和都非常適合打造為台灣具代表性的「觀光健康園區」。

下午財委會續至財政部國有財產署屏東辦事處考察，聽取國產署報告大武營重劃區、屏東機場周邊國有地、國產署屏東辦事處暨周邊國有土地開發、民生段「機12」用地都市計畫變更構想等「屏東縣國有土地活化利用計畫」；內政部國土管理署則報告屏東市及周邊社會住宅規劃情形。

屏東榮總院長王瑞祥表示，屏東榮總面積6.7公頃，較北榮30公頃、中榮35公頃、高榮20公頃小了許多，目前尚需癌症治療與資源大樓，臨床技能、人體試驗、及生物資料庫等醫學研究大樓，醫事人員進修訓練教育大樓；此外為強化預防醫學、職業醫學、高齡長照及婦幼等服務，也需增加空間，原保留的二期1.7公頃土地尚有不足，亟需取得大武營段3、13地號共5.4公頃土地作為第三期開發使用，以利發展為醫學中心。

王瑞祥指出，行政院公共工程委員會2022年6月會議決議保留屏東市大武營段3、13地號2筆國有土地供未來擴建需求，國產署已同意先保留三期土地至2026年12月底，惟屏東榮總現為創院營運第三年的初始階段，財務負擔仍鉅，為降低籌建財務負擔，請國產署同意保留至2028年底。

對此，國產署長曾國基當場答應保留到2028年底，並給予分期付款。

立委鍾佳濱表示，屏東市擁有眾多國有地，但中央派駐屏東機關四散各地，有的還租房子，因此希望透過國產署、國土署與相關單位合理的規劃，以都市計畫手段，解決中央、地方行政機關的需求，並讓民眾洽公方便。

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