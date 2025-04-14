宜蘭果香飄進國際殿堂 職人楊雁晴奪「果醬界奧斯卡」4銅

宜縣果醬研發職人楊雁晴（右）奪下世界柑橘類果醬大賽4面銅牌，讓代理縣長林茂盛與有榮焉。（圖由宜蘭縣府提供）

2025/04/14 18:00

〔記者江志雄／宜蘭報導〕2025世界柑橘類果醬大賽成績出爐，宜蘭縣冬山鄉果醬研發職人楊雁晴奪下這項被譽為「果醬界奧斯卡」的4面銅牌，把宜蘭在地風味推向世界舞台。代理縣長林茂盛今天（14日）親頒紅榜祝賀，肯定她對宜蘭農產的創新與推廣。

楊雁晴成立果醬自有品牌後，標榜天然、健康、在地理念，秉持「每一口美味，都是對台灣這片土地的驕傲與喜悅」，除了在果醬研發屢獲國際肯定，也致力推廣宜蘭農產與在地果物文化價值，這次得獎果醬品項，柑橘素馨紅果醬榮獲茶類組銅牌，金棗橙綠果醬拿下全類組、茶類組與適合佐料類組3面銅牌。

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以柑橘素馨紅果醬為例，楊雁晴選用具備花果香與溫潤口感冬山素馨紅茶，為果醬帶來餘韻。金棗橙綠果醬則採用宜蘭金棗與金桔，佐以柳橙、冬山鄉出產的凍頂黃烏龍，歷經超過10道工法、8小時製程，做出保留金棗清爽、香氣層次豐富的果醬。

世界柑橘類果醬大賽2025年起在英國彭里斯舉辦，被譽為「果醬界奧斯卡」，今年有來自台灣、伊朗、希臘、夏威夷、美國、日本等30多個國家共3000多件作品參賽。

楊雁晴透過果醬把宜蘭在地風味推向世界舞台。（圖由宜蘭縣府提供）

楊雁晴（右5）在國際賽拿下好成績，宜縣代理縣長林茂盛（左5）今天親頒紅榜祝賀。（圖由宜蘭縣府提供）

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