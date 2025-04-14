因應美國關稅地方座談 胡忠一：農業部已啟動出口供應鏈支持方案

因應美國關稅，立委賴惠員今邀集地方召開座談會，農業部次長胡忠一表示，農業部已啟動「我國出口供應鏈支持方案」，針對蘭花、水產、畜牧三大類產業，將編列180億元協助產業升級。（賴惠員服務處提供）

2025/04/14 17:50

〔記者王涵平／台南報導〕因應美國關稅，立委賴惠員今邀集地方召開座談會，農業部次長胡忠一表示，農業部已啟動「我國出口供應鏈支持方案」，針對蘭花、水產、畜牧三大類產業，將編列180億元協助產業升級。

「因應美國關稅政策座談會」在新營區公所舉行，財政委員會召委賴惠員邀農業部政務次長胡忠一以及農糧署、南市農業局、蘭花與水產養殖、畜牧業等出口重點產業代表出席，針對產業衝擊與政府180億元支持方案進行具體對話與意見蒐集。

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賴惠員表示，台南是全國農業重鎮，無論是蘭花、水產還是畜牧產業，對出口的依賴程度高，若美方貿易門檻升高，衝擊將從農民最基層開始擴散。尤其去年蘭花出口美國總值達19.4億元，若課以10%關稅，稅負將高達近2億元，對產業是極大壓力。透過座談讓中央部會與在地農業現場接軌，了解第一線的痛點與需求，並督促行政部門加快支持措施，避免產業信心崩盤。

胡忠一指出，台灣與美國的農業貿易長期處於逆差，進口以大豆、小麥、玉米、牛肉為主，出口則以蘭花、茶葉、毛豆、鱸魚、吳郭魚、鬼頭刀等為主，總值約9千萬美元。此次美方調整關稅制度，雖目前暫緩，但未來仍充滿不確定性，必須高度戒備。

胡忠一說明，180億元協助產業升級方案將結合多面向政策工具，透過金融支持如利息補貼、融資保證、保單融資，降低業者營運壓力；在生產升級方面，則會強化冷鏈物流與加工廠設施，推動智慧農業轉型，協助業者取得國際認證與強化品質管理；同時也將積極投入拓展國內外銷售通路，包含外銷品牌強化與通路建置，並針對產業建立風險預警與市場分散機制，降低對單一出口市場的依賴。

業者針對產銷通路、成本壓力、加工出口支持等面向踴躍提出建議與訴求。賴惠員表示，將持續在財政委員會關注川普關稅政策的發展，並督促行政機關加強支援農業產業升級、爭取通路拓展與財務協助。

因應美國關稅，立委賴惠員今邀集地方召開座談會，農業部次長胡忠一表示，農業部已啟動「我國出口供應鏈支持方案」，針對蘭花、水產、畜牧三大類產業，將編列180億元協助產業升級。（賴惠員服務處提供）

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