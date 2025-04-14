3度流標！苗栗泰安前山往後山14億二期新建工程 縣府修正路線

苗栗縣政府為改善改善雪霸國家公園至雪見遊憩區交通聯絡路網，全長約3.5公里，後續1千多公尺新闢路段（橫跨河床路段）流標3次，已修正路線設計。（苗栗縣政府提供）

2025/04/14 17:36

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府為改善雪霸國家公園至雪見遊憩區交通聯絡路網，全長約3.5公里，後續1千多公尺新闢路段，工程經費約14億5千多萬元，因地處遍遠，及營建物價上漲等因素，已流標3次；苗縣府交通工務處提出修正路線，經邀請專家學者審查，認為計畫可行，後續辦理細部設計中；未來該路段打通，可節省半小時路程，將來南三村民眾外出方便許多。

苗縣府交工處指出，這項新闢工程是由泰安鄉大興村大坪地區（約位於苗62-1線8K+460），向東南延伸後，跨越大湖溪，接中興村農業部林業及自然保育署大湖工作站司馬限駐在所，全長約3.5公里，工程分北岸及南岸兩標工程，後來因遭遇地理、地質及天候等因素以致計畫暫緩執行，尚餘1180公尺道路未興闢。

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交工處表示，後續工程新闢路線總長1180公尺（里程1K+380~2K+560）之道路，其中橋樑部分為980公尺，計有15座橋墩及4座橋台，於去年4月份上網發包，然歷經3次招標均因無廠商投標以致流標，主要是原物料上漲及工區偏遠等因素。

交工處指出，經修正原設計路線，新闢路線改為702公尺（里程1K+380~2K+082）之道路，其中橋樑部分為530公尺，計有5座橋墩及2座橋台，相較於原設計方案大幅縮小橋樑新闢長度及落墩數，其初步設計成果，今年2月間召開審查會議，經討論路線可行，後續進行細部設計中。

未來工程完工後，將兼具雪霸公園聯外道路至泰安鄉苗62-1線至苗61線之道路聯絡功能，藉此縮短泰安鄉內北五村與南三村之交通距離。

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