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    南科人喜愛的下午茶 「木瓜媽」吳佩俞回職訓中心分享創業經驗

    「木瓜媽」 吳佩俞（右1）與雲嘉南分署永康就業中心學員分享創業經驗。（記者劉婉君攝）

    「木瓜媽」 吳佩俞（右1）與雲嘉南分署永康就業中心學員分享創業經驗。（記者劉婉君攝）

    2025/04/14 17:38

    〔記者劉婉君／台南報導〕39歲的吳佩俞以自家生產的木瓜為主成功創業，創立「木瓜媽」品牌，曾經參加職訓課程，因而獲得產品開發靈感的她，今（14）日到勞動部雲嘉南分署永康就業中心，分享自己的創業經驗，希望為弱勢求職者的職涯規劃帶來不同的想法。

    吳佩俞為彰化人，因工作而落腳台南後，與丈夫相識相戀，成為台南大內媳婦。3名子女接連出生後，吳佩俞成為全職媽媽，專心照顧孩子，直到孩子開始上學，她在公公的鼓勵之下，2017年以自家栽種的木瓜，製作招牌木瓜牛奶，開啟「木瓜媽」的創業生涯。

    吳佩俞也曾參加雲嘉南分署開辦的烘焙培訓班，授課老師手把手實作教學，也激發她在開發新產品的靈感，推出兼具健康與創意口味的魚拓燒。創業迄今8年，從初期的餐車到今日的三角窗店面，事業版圖不斷擴大，也是深受南科人喜愛的下午茶之一。

    吳佩俞說，每個人都有獨特的優勢，保持開放的心態，持續學習發掘所長，創業需要運氣，但自己要先努力，才有機會獲得眷顧，無論創業或就業，一定會遇到不同的困難，只要目標是正確的，找到方法堅持下去，相信一定會有好的結果。

    現場也讓參與活動的身心障礙等弱勢求職者體驗手作魚拓燒，藉由實作了解創業的過程及所需具備的條件。

    永康就業中心主任李奇玫表示，雲嘉南分署每年都有多元性的職訓課程，由於家庭因素退出勞動市場180天以上的女性，申請自主訓練獎勵，在完成訓練並就業後，最高可領取3萬元獎勵金，若透過公立就業服務機構推介並穩定就業滿90日後，可領取再就業獎勵最高3萬元，相關資訊可洽永康就業中心或上「台灣就業通」查詢。

    學員體驗手作魚拓燒。（記者劉婉君攝）

    學員體驗手作魚拓燒。（記者劉婉君攝）

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