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    連結世代傳遞愛 生命教育之旅嘉義大學民雄校區展開

    「連結世代 傳遞愛」生命教育之旅開幕。（嘉義縣政府提供）

    「連結世代 傳遞愛」生命教育之旅開幕。（嘉義縣政府提供）

    2025/04/14 17:32

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕華山基金會在國立嘉義大學民雄校區舉辦「連結世代 傳遞愛」生命教育之旅活動，透過六大展區讓不同世代間的交流與互動傳遞愛與尊重的價值觀，活動今天啟動，讓年輕一代了解獨居長輩的生命故事，也讓長者感受來自社會的溫暖與陪伴。

    華山基金會表示，生命教育之旅展出至19日，六大展區透過創新互動，帶領參與者深入感受生命的厚度與深度，有「生命故事區」、「懷舊世代區」、「返老還童區」、「道別園區」、「敬老體驗區」及「時光信箱區」。

    嘉義縣長翁章梁到場參與啟動儀式時說，現代社會面臨許多心理健康的挑戰，透過生命教育活動，希望能提升長輩對自己人生價值的肯定，同時讓更多人關注獨居長輩的服務。

    嘉義縣社會局表示，台灣致力於推動友善社會、促進世代共融，嘉義大學的學生共同參與生命教育之旅，讓年輕世代看見、尊重長輩的人生經驗，而長輩到展覽參觀，如同回到童年，讓長輩與年輕人在此體驗、對話，學會彼此尊重。

    華山基金會表示，基金會長期協助關懷獨居老人，目前於嘉義地區提供1435位弱勢孤老免費到宅服務，結合各界力量發揮愛心，提供關懷訪視、陪同就醫、護甲服務、年節關懷等服務。

    長輩參與懷舊童玩。（嘉義縣政府提供）

    長輩參與懷舊童玩。（嘉義縣政府提供）

    早期的農村文物。（嘉義縣政府提供）

    早期的農村文物。（嘉義縣政府提供）

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