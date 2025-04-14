強化室內空品管理 南市52育兒托老家園取得標章

營造高齡友善與安心托育的健康環境，南市環保局今年特別提供室內空品檢測與改善建議。（圖由南市環保局提供）

2025/04/14 17:16

〔記者蔡文居／台南報導〕為營造高齡友善與安心托育的健康環境，台南市環保局今年特別針對幼兒園、托嬰中心、社福機構及產後護理之家等場所提供室內空氣品質檢測儀器的量測與改善建議，減少室內通風不良造成二氧化碳，甲醛、細懸浮微粒、細菌等污染物濃度累積，以避免嬰幼兒、老人長時間處於其中引發頭暈、疲倦等不適。

南市環保局統計，去年南市敏弱族群共52家取得標章，其中包括產後護理機構（優良:1家），托嬰中心（優良:20家、良好1家），幼兒園（良好4家），社福機構（優良:12家、良好14家）。

請繼續往下閱讀...

環保局表示，南市早在2021年就開始推動「室內空氣品質自主管理標章」，目前已有164處場所成功取得標章，民眾可透過南市環保局「室內空氣品質資訊網」查詢標章地圖。

環保局表示，提升托育、托老機構的空氣品質，不只保護敏感族群的健康，也讓家長與家屬更放心。透過實地量測與提供改善建議，能有效協助業者提升環境品質，導入環境管理理念，攜手打造更優質的生活環境，歡迎符合申請類別之場所踴躍申請，共同改善室內空氣品質，維護民眾健康。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法