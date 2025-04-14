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    非營利幼兒園變「窄門」？新制限報1所還要抽籤 彰化家長氣炸

    114學年度彰化縣公立幼兒園招生名額1萬0905人，非營利幼兒園則僅2964人，公托是非營利的3.6倍。（記者張聰秋攝）

    114學年度彰化縣公立幼兒園招生名額1萬0905人，非營利幼兒園則僅2964人，公托是非營利的3.6倍。（記者張聰秋攝）

    2025/04/14 17:28

    〔記者張聰秋／彰化報導〕家長搶破頭的非營利幼兒園，從今年新學年度（114）起恐怕變得更難進了！彰化縣公立與非營利幼兒園首次實施每名幼兒限報1園、統一登記分發的新制，若報名人數超額，將線上抽籤決定入園名單，不少家長氣炸，直呼非營利幼兒園成了「窄門」！

    新制消息一出，引來家長反彈。有家長不滿指出，以前還能靠等缺額、有機會遞補入學，現在一次報名就決定命運，抽不到只能送去私立，學費又貴，根本是被迫買單！

    彰化市林姓家長說，她原本想讓孩子就讀附近的非營利幼兒園，學費跟公立差不多，卻有更長的收托時間，對雙薪家庭來說方便很多，可是登記新制實施後，孩子若沒抽到登記的幼兒園，不就要改到公托或私立幼兒園了，實在想不到怎麼連上幼兒園都要看命、碰運氣。

    也有家長直言，在招生總額大於幼生下，一直以來都是有市區明星學區內國小附設幼兒園報名踴躍、非營利幼兒園擠破頭，反而造成一些公托招生不足，不免讓人聯想，登記新制就是替招生差的公托找學生。

    根據教育處公布，114學年度彰化縣公立幼兒園招生名額1萬0905人，非營利幼兒園僅2964人，公托是非營利的3.6倍。熱門非營利幼兒園名額本來就少，實施新制後更顯吃緊。

    對此，教育處指出，新制是希望擴展平價教保，並減輕家長負擔，同時保障特定對象幼生的權益，才會改採統一分發制，第一階段先保障身心障礙、特殊境遇家庭的子女、原住民、低收入戶與中低收入戶等特定對象，招生作業由家長親洽園所辦理，其餘才納入一般分發，如超過缺額就要抽籤，兩階段實施後的缺額保留至6月30日後，由幼兒園單獨招生。不少家長聽完仍覺無奈，「這不是公平，是更難選擇！」

    彰化縣政府教育處今年首次推動公立與非營利幼兒園，每名幼兒限報1園、統一登記分發的新制，引發家長質疑，讓原本就很搶手的非營利幼兒園成了「窄門」更難擠進入學。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府教育處今年首次推動公立與非營利幼兒園，每名幼兒限報1園、統一登記分發的新制，引發家長質疑，讓原本就很搶手的非營利幼兒園成了「窄門」更難擠進入學。（記者張聰秋攝）

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